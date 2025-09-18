اوکراین اعلام کرد که پهپادهایش به یک پتروشیمی در منطقه باشقیرستان و یک پالایشگاه در منطقه ولگوگراد روسیه حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اوکراین امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که پهپاد‌های این کشور به یک مجتمع بزرگ پتروشیمی و یک پالایشگاه نفت در روسیه حمله کرده‌اند که بخشی از کارزار این کشور برای ایجاد اختلال در بخش نفت و گاز مسکو است.

یک منبع در سرویس امنیتی کی‌یف گفت که پهپاد‌های اوکراینی شبانه به یک پالایشگاه نفت در منطقه «باشقیرستان» در غرب روسیه حمله کرده و به یک ایستگاه تقطیر در آنجا خسارت وارد کرده‌اند.

به طور جداگانه، رادی خبیروف، رئیس منطقه باشقیرستان اعلام کرد که دو پهپاد اوکراینی به تأسیسات بزرگ نفت و پتروشیمی شرکت «گازپروم نفتخیم سالاوات» یکی از بزرگترین مجتمع‌های نفتی روسیه، حمله کرده‌اند. خبیروف در تلگرام گفت: «ما در حال ارزیابی میزان خسارت هستیم. در حال حاضر در حال خاموش کردن آتش هستیم. تمام خدمات (اضطراری) در محل حاضر هستند». وی افزود که حادثه امروز تلفاتی نداشته و نیرو‌های امنیتی خود مجتمع به سمت پهپاد‌ها آتش گشوده‌اند.

خبرگزاری تاس روسیه بعداً به نقل از سرویس مطبوعاتی دولت منطقه‌ای گزارش داد که این مجتمع به طور عادی کار می‌کند و آتش مهار شده است.

افزون بر این، ارتش اوکراین امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که نیرو‌های آن یک پالایشگاه نفت در منطقه ولگوگراد در غرب روسیه را شبانه مورد حمله قرار داده‌اند. اندکی بعد، آندری بوچاروف، فرماندار منطقه ولگوگراد اعلام کرد که نیرو‌های پدافند هوایی روسیه این حملات را دفع کرده‌اند. او به خسارات به خانه‌های مردم اشاره کرده و گفت که با این حال، هیچ کس آسیب ندیده است.

پهپاد‌های اوکراینی هفته گذشته نیز به یک پالایشگاه نفت در شهر اوفا، پایتخت جمهوری باشقیرستان، که تقریباً هزار و ۴۰۰ کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد، حمله کردند.

منبع: رویترز