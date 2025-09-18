باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد جانباختگان حادثه معدن طبس در جمع خبرنگاران گفت: این قانون میتواند بسیاری از مسائل معادن زغالسنگ کشور را حل کند.
وی با اشاره به حادثه معدن طبس در سال گذشته اظهار کرد: تمام تعهداتی که دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست جمهوری داده بودند، بهصورت کامل انجام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شرایط فعلی کشور با توجه به وضعیت خاص معادن زغالسنگ حساس است.
وی تأکید کرد: باید بدانیم که معادن زغالسنگ از پرخطرترین معادن جهان محسوب میشوند و رعایت ایمنی در این معادن باید بیشتر از سایر معادن باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از افتتاح مرکز امداد و نجات ویژه معادن خبر داد و گفت: امروز مرکز امداد و نجاتی راهاندازی شد که با حضور استاندار و نمایندگان مردم تجهیز شده و به بهترین امکانات مجهز است.
وی ادامه داد: امیدواریم این مرکز بتواند به بهبود ایمنی و شرایط معادن زغالسنگ طبس و دیگر معادن کشور کمک کند.
اتابک عنوان کرد: بیش از ۷۰ درصد معادن زغالسنگ کشور در خراسان جنوبی واقع شدهاند که این موضوع اهمیت ویژه این منطقه را نشان میدهد.
وی یادآور شد: به همراه استاندار و نمایندگان مردم در مراسم سالگرد جانباختگان معدن طبس حضور داشتیم و پیام رئیسجمهور را به عزیزان اعلام کردیم، امیدوارم روح همه شهدای معادن شاد باشد.
منبع: ایرنا