باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل عصر پنجشنبه گزارش داد که پهپاد یمنی در حیاط هتل ایلات اصابت کرد و خساراتی به ساختمان وارد شد.

از سوی دیگر، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که یک پهپاد یمنی هتل ناوه در ایلات را هدف قرار داده است. رسانه‌های دیگر نیز گزارش دادند که حریم هوایی فرودگاه رامون اندکی پس از به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی در ایلات بسته شد.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، ایلات همچنین به دلیل اصابت پهپاد دچار قطعی برق شد. در همین راستا، سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، امروز در سخنرانی هفتگی خود تایید کرد که حملات موشکی و پهپادی یمن علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود: «این هفته، ما با ۲۴ موشک و پهپاد عملیاتی را در عمق فلسطین اشغالی انجام داده‌ایم.»

دو روز پیش، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که دو عملیات انجام داده‌اند که شامل حمله به یک هدف اسرائیلی در یافای اشغالی و فرودگاه رامون در ایلات بوده است.

منبع: المیادین