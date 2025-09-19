باشگاه خبرنگاران جوان- بر بنیاد خبرنامه وزارت نفت و معادن طالبان این وزارتخانه تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت خصوصی «کابل لمر» برای احداث یک کارخانه بزرگ فرآوری سرب و روی به امضا رسانده است که این پروژه قرار است در سه مرحله و با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری اجرا شود و ظرفیت تولید روزانه آن تا ۵ هزار تُن پیش‌بینی شده است.

وزارت معادن و نفت طالبان گفته که شرکت سرمایه‌گذار علاوه بر ساخت کارخانه، یک نیروگاه حرارتی برای تأمین انرژی مورد نیاز آن احداث خواهد کرد و در حوزه استخراج زغال‌سنگ نیز سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای انجام خواهد داد.

با این حال، وزارت معادن طالبان جزئیاتی درباره محل احداث یا زمان‌بندی دقیق اجرای پروژه منتشر نکرده است.

افغانستان با وجود برخورداری از ذخایر معدنی گسترده، همچنان با چالش‌هایی چون کمبود زیرساخت، تحریم‌های بین‌المللی و دشواری‌های جغرافیایی مواجه است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، تلاش کرده‌اند با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، روند بهره‌برداری از منابع زیرزمینی این کشور را تسریع کنند.

طبق اعلام طالبان، مطالعات زمین‌شناسی بیش از ۶۵۰ معدن تکمیل شده و بخشی از آن‌ها به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند.