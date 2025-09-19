باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت طلای سبز از کویر قم + فیلم

بیش از ۱۴ هزار هکتار از باغ‌های قم زیر کشت پسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش بینی می‌شود؛ امسال ۹ هزار تن پسته از بیش از ۱۴ هزار هکتار باغ‌ زیر کشت این محصول در کویر قم برداشت شود.

 کله قوچی، اکبری، فندوقی، احمد آقایی انواع ارقام پسته در بیش از ۱۴ هزار هکتار باغ پسته استان قم است.

 

