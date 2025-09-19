برداشت طلای سبز از کویر قم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u061b \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u067e\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a\u200c \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u06cc\u0631 \u0642\u0645 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\u06a9\u0644\u0647 \u0642\u0648\u0686\u06cc\u060c \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc\u060c \u0641\u0646\u062f\u0648\u0642\u06cc\u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0622\u0642\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0627\u0631\u0642\u0627\u0645 \u067e\u0633\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a \u067e\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n