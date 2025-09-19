باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف در چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور که به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه دانشگاهها مطالبات خود را اعلام کنند، گفت: مطالبات وقتی از دانشگاهها شروع شود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ چرا که همه برنامهها برای دانشگاه است و این دانشگاهها هستند که رتبه میگیرند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ۱۵ دانشگاه پیشرو کشور، افزود: ۱۵ دانشگاه کشور در خط مقدم هستند و انتظار بیشتری از آنها وجود دارد. امیدوارم جلسات این ۱۵ دانشگاه به صورت پی در پی برگزار شود و نه تنها به تبادل نظر، بلکه به اجرا، اقدام و پیگیری عملی منجر شود.
وزیر علوم به اولویتهای آغازین وزارت علوم اشاره کرد و گفت: از آغاز شروع کار، دو مسأله جذب استاد و پذیرش دانشجو برای وزارت علوم در اولویت قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود هر دو گروه با کیفیت بالا وارد دانشگاهها میشوند.
به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه دکتر احمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف نیز در این اجلاس گفت: تمام درخواستهای پیوستن به این اجلاس با دقت فراوان و بر اساس معیارهای دقیق علمی و آکادمیک بررسی میشوند.
وی با اشاره به بررسی سایر درخواستهای موجود افزود: به تدریج به تمامی درخواستها رسیدگی و نتایج اعلام خواهد شد، اما تصمیم نهایی درباره الحاق دانشگاههای جدید به عهده روسای دانشگاههای عضو است.