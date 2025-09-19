سروان علی حسن‌نژاد از افسران پلیس‌ راه مازندران روز گذشته ۲۷ شهریور در حال انجام وظیفه در محور کیاسر به درجه رفیع شهادت نائل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مسعود تقدیسی معاون فرهنگی و اجتماعی استان مازندران گفت: حوالی ساعت ۱۵ روز گذسته ۲۷ شهریور ماموران پلیس راه کیاسر – سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ بعلت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

او افزود: راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت ماموران وظیفه شناس پلیس راه حمله ور و با یکی از ماموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران گفت: خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری ماموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که دو جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود: متاسفانه در این حادثه مامور پلیس راه بعلت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.

او از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و گفت: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

