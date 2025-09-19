آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0631\u060c \u00a0\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0622\u0645\u06cc\u0632\u06cc \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u062a\u0627 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0648\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0645.\n\u00a0\n