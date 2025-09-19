پلیس نظامی لهستان از کشف بقایای موشک در شرق این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس نظامی لهستان گفت که قطعات مشکوک یک موشک که اعتقاد بر این است برای سرنگونی یک پهپاد استفاده شده، احتمالاً در منطقه لوبلین در شرق این کشور پیدا شده است. این اتفاق بیش از یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که لهستان، با پشتیبانی جنگنده‌های ناتو، پهپاد‌هایی که ادعا می شود روسی هستند را در حریم هوایی خود سرنگون کرد.

انتظار می‌رود پلیس نظامی بازرسی‌های جنایی از این شیء را انجام دهد. 

هفته گذشته، لهستان اعلام کرد که حریم هوایی آن توسط پهپاد‌های روسی در شب سه‌شنبه تا چهارشنبه نقض شد، در حالی که روسیه به اوکراین حمله می‌کرد؛ کشوری که از فوریه ۲۰۲۲ علیه آن جنگ به راه انداخته است. روسیه گفت که لهستان را هدف قرار نداده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: لهستان ، بقایای موشک
