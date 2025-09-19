باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم شیخ در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان و دیدار با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه تولید در بانه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی، گفت: واحدهای لوازم خانگی در بانه و سقز اسناد دریافتنی قابل توجهی دارند که بخش عمده آن چک است.
وی افزود: خرید دین میتواند یک راه امن برای بانکها و یک میانبر مناسب برای رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان باشد و در این راستا هماهنگیهای لازم در تهران نیز انجام شده و اگر لازم باشد شخصاً پیگیری خواهم کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز واحدها، اظهار کرد: گلایه فعالان اقتصادی در زمینه تخصیص ارز بهحق است و ما در وزارت صمت در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بدون انتقال ارز، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات فراهم شود؛ علاوه بر این، پیشنهاد سهم ۲۰ درصدی از واردات مرزنشینی در استان، راهکاری مؤثر برای تسهیل واردات مواد اولیه خواهد بود.
شیخ تأکید کرد: یکی از اولویتهای جدی ما جلوگیری از ورود کالای ساختهشده مشابه داخلی است و باید به جای واردات کالا، مواد اولیه و قطعات وارد کشور شود تا جریان تولید تقویت گردد، بانه و مریوان با وجود ۲۱ واحد تولیدی لوازم خانگی کوچک میتوانند با همکاری و تقسیم کار مشترک، از صرفهجویی ناشی از مقیاس بهرهمند شوند و در بازارهای داخلی و خارجی رقابتپذیرتر عمل کنند.
وی با قدردانی از مرزنشینان کردستان، بیان کرد: ایران امروز و این مرزهای گسترده مرهون ایستادگی و غیرتمندی مرزنشینان است و کولبری و مرزنشینی تهدیدی برای تولید کشور نیست، بلکه باید این ظرفیتها را به فرصتهای اقتصادی پایدار و قانونی برای استان و کشور تبدیل کنیم.