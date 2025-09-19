باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه به تشریح وضعیت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه پرداخت و درباره میزان وقف مردم گفت: یکی از نیات واقفان خیراندیش که از گذشته تاکنون در کشور وجود داشته، نیات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی است. شاید بتوان گفت مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها جزو اولویت‌های مردم برای وقف است و اماکن مذهبی همیشه جزو نیات اصلی واقفین بوده است؛ آن هم به‌خاطر علاقه‌ای که مردم داشته‌اند.

حجت‌الاسلام نوروزپور ادامه داد: اماکن مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و امامزادگان اماکنی هستند که توسط مردم ساخته و اداره می‌شوند. ما برای اداره کردن آنها نیازمند منابع مالی پایدار هستیم. بهترین منابع مالی پایدار وقف است. چون در طول تاریخ ماندگار است.

مدیرکل بقاع متبرکه با بیان اینکه ما در کشور ۸۷۶۷ بقعه داریم، که از این تعداد ۲۰۰ بقعه شاخص کشوری‌اند، افزود: یعنی زائرین زیادی دارند و از برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی برخوردارند. اما بقاع متبرکه‌ای هم هستند که در روستا‌ها و شهر‌ها مستقرند. بقاع توسط مردم مدیریت می‌شوند. اینطور نیست دولت بقاع را اداره بکند و بودجه دولتی برای ساخت‌وساز و ترمیم و مرمت داشته باشند. نزدیک به ۵۰ هزار نفر در بقاع متبرکه مشغول به خدمتند. نقش سازمان اوقاف نقش نظارتی است و قانون‌گذار سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کرده که برای بقاع امین یا هیات امنا تعیین بکند. از طرفی، اگر افرادی تمایل به کمک در بقاع متبرکه داشته باشند، ما آنها را معرفی می‌کنیم.

وی به نقش سازمان اوقاف در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بعضاً سهامدار شرکت‌های حاضر در نمایشگاه دستاورد‌های وقف بقاع متبرکه و اماکن مذهبی هستند. چون ما خواسته‌ایم هم در بحث اشتغال و کارآفرینی مشارکت داشته باشیم و هم درآمدی را برای بقاع متبرکه ایجاد کنیم. اکنون در جوار بقاع متبرکه باغات کشاورزی، دامپروری و پرورش ماهی وجود دارد. یک بقعه می‌تواند برای جوانان روستا اشتغال ایجاد کند و می‌تواند برای بقاع متبرکه درآمدزایی داشته باشد. ما موضوع انرژی‌های خورشیدی را در بقاع متبرکه جدی گرفته‌ایم. اکنون بیش از ۱۰ مگاوات برق در بقاع سراسر کشور تولید می‌کنیم. هدف‌گذاری ما ۱۱۰ مگاوات برق هست، که امامزادگان بتوانند در تولید برق و رفع ناترازی انرژی نقش داشته باشند.

حجت‌اسلام نوروزپور خاطرنشان کرد: اکنون در نمایشگاهِ دستاورد‌های وقف ژنراتور‌هایی می‌بینید، که سوختشان از الکل است، که هیچ آلودگی ندارد و برق تولید می‌کند. هر دوی ژنراتور‌ها می‌تواند یک مگاوات برق تولید کند. پس بقاع متبرکه می‌تواند در موضوعات ناترازی انرژی نقش داشته باشد. بقاع متبرکه خراسان رضوی نزدیک به ۳ مگاوات برق تولید می‌کند.