باشگاه خبرنگاران جوان - علی صادقی از مسدود شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران - شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی و تبدیل این محور به یک‌طرفه خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، به ویژه در محدوده‌های سیاه بیشه و ولی آباد، نیمه سنگین تا سنگین است.

صادقی افزود: در محور هراز نیز در محدوده‌های سه‌راهی چلاف و بایجان، ترافیک نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت جوی در این محورها عادی است و مداخلات جوی خاصی گزارش نشده است.

صادقی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای دیگر استان گفت: در حال حاضر محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش می‌شود و رانندگان می‌توانند با خیال راحت از این محورها عبور کنند.

منبع: مهر