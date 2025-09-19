وزارت امور خارجه بلاروس در اقدامی تلافی جویانه دیپلمات کشور جمهوری چک را اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد که یک دیپلمات چک را مجبور به ترک بلاروس کرده و یک دیپلمات ارشد لهستانی را نیز برای یک ملاقات فراخوانده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هر دو کشور، کارکنان دیپلماتیک بلاروس را اخراج کرده بودند.

جمهوری چک و لهستان در این ماه دیپلمات‌های بلاروسی را به بهانه جاسوسی اخراج کردند. لهستان همچنین فرد دیگری را که به ادعای آن جاسوس بلاروسی بود، دستگیر کرد.

بلاروس، که متحد نزدیک روسیه در جنگ علیه اوکراین است، از زمان سرکوب اعتراضات علیه انتخابات سال ۲۰۲۰ توسط مینسک، تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. در آن انتخابات، بر اساس نتایج رسمی، الکساندر لوکاشنکو، به پیروزی رسید که مورد تایید اپوزیسیون یا اکثر کشور‌های غربی نبود.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که این اخراج «نتیجه سال‌ها پیش‌داوری و گرایش پرورش یافته مقامات چک علیه بلاروس است.»

بلاروس در این ماه میزبان رزمایش‌های بزرگ نظامی با مشارکت نیرو‌های روسی بود.

منبع:رویترز

برچسب ها: وزارت خارجه بلاروس ، جمهوری چک
خبرهای مرتبط
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد