وزارت امور خارجه بلاروس در اقدامی تلافی جویانه دیپلمات کشور جمهوری چک را اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد که یک دیپلمات چک را مجبور به ترک بلاروس کرده و یک دیپلمات ارشد لهستانی را نیز برای یک ملاقات فراخوانده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هر دو کشور، کارکنان دیپلماتیک بلاروس را اخراج کرده بودند.

جمهوری چک و لهستان در این ماه دیپلمات‌های بلاروسی را به بهانه جاسوسی اخراج کردند. لهستان همچنین فرد دیگری را که به ادعای آن جاسوس بلاروسی بود، دستگیر کرد.

بلاروس، که متحد نزدیک روسیه در جنگ علیه اوکراین است، از زمان سرکوب اعتراضات علیه انتخابات سال ۲۰۲۰ توسط مینسک، تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. در آن انتخابات، بر اساس نتایج رسمی، الکساندر لوکاشنکو، به پیروزی رسید که مورد تایید اپوزیسیون یا اکثر کشور‌های غربی نبود.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که این اخراج «نتیجه سال‌ها پیش‌داوری و گرایش پرورش یافته مقامات چک علیه بلاروس است.»

بلاروس در این ماه میزبان رزمایش‌های بزرگ نظامی با مشارکت نیرو‌های روسی بود.

منبع:رویترز