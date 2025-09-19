باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور فرانسه به استانداران و شهرداران دستور داده است تا مانع برافراشتن پرچم فلسطین بر روی ساختمان شهرداریها و سایر ساختمانهای دولتی تا پیش از هفته آینده — زمانی که پاریس قرار است به طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد —شوند.
وزارت کشور فرانسه در تلگرامی — که نسخهای از آن روز جمعه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد — گفت: «اصل بیطرفی در خدمات عمومی، مانع از چنین نمایشهایی میشود.»
این نهاد گفت هر تصمیمی توسط شهرداران برای برافراشتن پرچم فلسطین باید به دادگاهها ارجاع داده شود.
جنگ اسرائیل علیه غزه در فرانسه یک موضوع حساس و داغ است و چندین شهردار فرانسوی از قبل قصد خود را برای نمایش پرچم فلسطین بر روی شهرداریهای خود در هفته آینده اعلام کردهاند.
روز دوشنبه، فرانسه قرار است به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد.
هشدار وزارت کشور پس از آن صادر شد که اولیویه فور، رهبر سوسیالیستها، خواستار برافراشته شدن پرچم فلسطین بر روی شهرداریها در روز دوشنبه شد؛ روزی که یهودیان نیز جشن سال نوی یهودی میگیرند.
با این حال، در این تلگرام گفته شد که هرگونه نمایشی از این دست به منزله «جانبداری در یک مناقشه بینالمللی» خواهد بود.
در این تلگرام آمده است: «بنابراین مناسب است که از شهردارانی که چنین پرچمهایی را بر روی ساختمانهای عمومی خود نصب میکنند، خواسته شود تا از این کار خودداری کنند و در صورت خودداری یا عدم پایبندی، تصمیمات آن شهرداران به دادگاههای اداری ارجاع داده شود.»
اسرائیل تحت فشار فزایندهای قرار دارد تا کارزار جنگی خود در غزه را — که این جنگ یک بحران انسانی ایجاد کرده و بخش زیادی از این قلمرو را ویران کرده است — به پایان برساند و اسرای اسرائیلی را به خانه بازگرداند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مکرون را متهم کرده است که سیاست «تسکین و مماشات» با حماس را دنبال میکند. مکرون روز پنجشنبه مدعی شد که به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی، حماس را منزوی خواهد کرد.
چندین کشور غربی دیگر نیز قصد خود را برای به رسمیت شناختن رسمی دولت فلسطین در خلال اجلاس سازمان ملل اعلام کردهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه