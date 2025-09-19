وزارت کشور فرانسه به شهرداران دستور داد پیش از به رسمیت‌شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل، پرچم فلسطین را برافراشته نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور فرانسه به استانداران و شهرداران دستور داده است تا مانع برافراشتن پرچم فلسطین بر روی ساختمان شهرداری‌ها و سایر ساختمان‌های دولتی تا پیش از هفته آینده — زمانی که پاریس قرار است به طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد —شوند.

وزارت کشور فرانسه در تلگرامی — که نسخه‌ای از آن روز جمعه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد — گفت: «اصل بی‌طرفی در خدمات عمومی، مانع از چنین نمایش‌هایی می‌شود.»

این نهاد گفت هر تصمیمی توسط شهرداران برای برافراشتن پرچم فلسطین باید به دادگاه‌ها ارجاع داده شود.

جنگ اسرائیل علیه غزه در فرانسه یک موضوع حساس و داغ است و چندین شهردار فرانسوی از قبل قصد خود را برای نمایش پرچم فلسطین بر روی شهرداری‌های خود در هفته آینده اعلام کرده‌اند.

روز دوشنبه، فرانسه قرار است به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

هشدار وزارت کشور پس از آن صادر شد که اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، خواستار برافراشته شدن پرچم فلسطین بر روی شهرداری‌ها در روز دوشنبه شد؛ روزی که یهودیان نیز جشن سال نوی یهودی می‌گیرند.

با این حال، در این تلگرام گفته شد که هرگونه نمایشی از این دست به منزله «جانبداری در یک مناقشه بین‌المللی» خواهد بود.

در این تلگرام آمده است: «بنابراین مناسب است که از شهردارانی که چنین پرچم‌هایی را بر روی ساختمان‌های عمومی خود نصب می‌کنند، خواسته شود تا از این کار خودداری کنند و در صورت خودداری یا عدم پایبندی، تصمیمات آن شهرداران به دادگاه‌های اداری ارجاع داده شود.»

اسرائیل تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا کارزار جنگی خود در غزه را — که این جنگ یک بحران انسانی ایجاد کرده و بخش زیادی از این قلمرو را ویران کرده است — به پایان برساند و اسرای اسرائیلی را به خانه بازگرداند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مکرون را متهم کرده است که سیاست «تسکین و مماشات» با  حماس را دنبال می‌کند. مکرون روز پنجشنبه مدعی شد که به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی، حماس را منزوی خواهد کرد.

چندین کشور غربی دیگر نیز قصد خود را برای به رسمیت شناختن رسمی دولت فلسطین در خلال اجلاس سازمان ملل اعلام کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت فرانسه ، سازمان ملل ، به رسمیت شناختن فلسطین
خبرهای مرتبط
آلمان: به رسمیت شناختن دولت فلسطین «اثری معکوس خواهد داشت»
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد