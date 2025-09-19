در بحبوحه تنش‌های اخیر، روسای جمهور چین و آمریکا تلفنی با یکدیگر صحبت کردند، محور این گفت‌وگوها، اپلیکیشن تیک‌تاک و تلاش برای توافقات تجاری بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از رسانه‌های چینی، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حال حاضر در حال گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود است.

این خبرگزاری پیش از این اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا همتای چینی خود، شی جین‌پینگ را به توطئه علیه آمریکا متهم کرده بود، امیدوار است که در جریان مکالمه‌ای که قرار بود روز جمعه انجام شود، سرنوشت اپلیکیشن تیک‌تاک را مشخص کرده و مذاکرات تجاری را به پیش ببرد.

ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: «جمعه با رئیس‌جمهور شی در مورد تیک‌تاک و همچنین تجارت صحبت خواهم کرد. ما به توافق در مورد همه این مسائل بسیار نزدیک هستیم و رابطه من با چین بسیار خوب است.»

همچنین ترامپ در جریان مکالمه‌شان در پنجم ژوئن، گفته بود که «همتای چینی‌اش او را به بازدید از چین دعوت کرده و او نیز به نوبه خود رئیس‌جمهور چین را به بازدید از آمریکا دعوت کرده است.»

