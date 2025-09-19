سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از آزادی یک زوج انگلیسی که به دلیل نقض قوانین این کشور نزدیک به هشت ماه در زندان بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد دو شهروند انگلیسی که قوانین این کشور را نقض کرده بودند، پس از تکمیل پروسه قضایی امروز از زندان آزاد شدند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز جمعه تأیید کرد که یک زوج انگلیسی که نزدیک به هشت ماه توسط طالبان زندانی بودند، با میانجیگری قطر آزاد شده‌اند.

 پیتر رینولدز ۸۰ ساله و همسرش باربی ۷۶ ساله که نزدیک به دو دهه در افغانستان زندگی کرده‌اند، در اول فوریه در استان بامیان بازداشت شده بودند. این زوج که 18 سال در افغانستان زندگی کرده و مدیر سازمانی به نام «ریبیلد» بودند، از دهه 1960 با یکدیگر زندگی می‌کردند و در سال 1970 در کابل ازدواج کرده بودند.

برچسب ها: زندان افغانستان ، وزارت خارجه طالبان ، زندانیان آمریکایی
خبرهای مرتبط
اقدام آمریکا برای آزادی زندانیان این کشور در افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
طالبان:
آمریکا هیچ اقدامی برای آزادی زندانیان خود نکرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
آخرین اخبار
ژاپن فعلا فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
آزادی دو شهروند انگلیسی زندانی در افغانستان با میانجیگری قطر
تکمیل اردوگاه اسکان موقت ۴۱ هزار نفری برای مهاجران بازگشتی در مرز اسلام‌قلعه هرات
رئیس جمهور چین در حال حاضر مشغول گفتگوی تلفنی با ترامپ است
اولین دیدار لاوروف و روبیو در سازمان ملل
انفجار‌ها دست کم ۱۱ کشته در جنوب غرب پاکستان برجای گذاشت
نقص فنی برای بالگرد حامل ترامپ در سفر به انگلیس
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
دستور وزارت کشور فرانسه درباره برافراشتن پرچم فلسطین
بلاروس دیپلمات چک را اخراج کرد
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها