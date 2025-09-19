سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از آزادی یک زوج انگلیسی که به دلیل نقض قوانین این کشور نزدیک به هشت ماه در زندان بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد دو شهروند انگلیسی که قوانین این کشور را نقض کرده بودند، پس از تکمیل پروسه قضایی امروز از زندان آزاد شدند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز جمعه تأیید کرد که یک زوج انگلیسی که نزدیک به هشت ماه توسط طالبان زندانی بودند، با میانجیگری قطر آزاد شده‌اند.

پیتر رینولدز ۸۰ ساله و همسرش باربی ۷۶ ساله که نزدیک به دو دهه در افغانستان زندگی کرده‌اند، در اول فوریه در استان بامیان بازداشت شده بودند. این زوج که 18 سال در افغانستان زندگی کرده و مدیر سازمانی به نام «ریبیلد» بودند، از دهه 1960 با یکدیگر زندگی می‌کردند و در سال 1970 در کابل ازدواج کرده بودند.