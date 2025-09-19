فشار واشنگتن، تلاش بغداد برای واردات گاز از ترکمنستان از مسیر ایران را متوقف کرده است، این توافق می‌توانست به بحران مزمن برق در عراق پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز تایید کرد که تلاش‌های عراق برای کاهش بحران دائمی برق با واردات گاز از ترکمنستان از طریق ایران به دلیل فشار آمریکا ناموفق بود. این موضوع بغداد را برای یافتن راه‌های جایگزین برای تامین برق در تنگنا گذاشت.

عراقِ ثروتمند به نفت، از زمان اشغال توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، در تامین برق شهروندانش با مشکل مواجه بوده است، که این امر بسیاری از مردم را مجبور به استفاده از ژنراتور‌های خصوصی گران‌قیمت کرده و باعث سختی‌های اقتصادی شده است.

در سال ۲۰۲۳، توافقی برای صادرات گاز از ترکمنستان به عراق از مسیر ایران پیشنهاد شد که بر اساس آن، ایران گاز را دریافت کرده و آن را به عراق تحویل می‌داد، اما  واشنگتن با آن موافقت نکرد و دلیل آن را «نقض تحریم‌های آمریکا» علیه تهران اعلام کرد.

رویترز با چهار مقام عراقی صحبت کرده و هفت سند رسمی را بررسی کرده تا دریابد که بغداد چگونه ماه‌ها برای دریافت تایید واشنگتن برای واردات نزدیک به ۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان از طریق ایران تلاش کرده است.

پیش‌نویس قرارداد نشان می‌دهد که عراق به دنبال واردات سالانه ۵.۰۲۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان با تسهیلات شرکت ملی گاز دولتی ایران بوده است. یک سند دیگر نشان می‌دهد که ایران هیچ پولی دریافت نمی‌کرد، اما برای تامین نیاز‌های خود، سهمی از گاز را دریافت می‌کرد که از ۲۳ درصد کل حجم روزانه ورودی از ترکمنستان فراتر نمی‌رفت.

همین سند همچنین نشان می‌دهد که بغداد پیشنهاد داده بود به یک نهاد نظارتی بین‌المللی به عنوان شخص ثالث اجازه دهد تا مطابقت توافق با تحریم‌های آمریکا و قوانین مبارزه با پول‌شویی را رصد کند.

پس از ماه‌ها تلاش، اعتراضات آمریکا سرانجام با افزایش فشار واشنگتن بر ایران، این توافق را از بین برد. عادل کریم، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور برق، به رویترز گفت:  «اگر ما این توافق (با ترکمنستان) را اجرا می‌کردیم، نوعی تحریم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی عراق اعمال می‌شد، بنابراین، قرارداد فعلا متوقف شده است.»

پیش از این نیز معافیت آمریکا برای عراق درخصوص خرید گاز ایران در ۷ مارس سال گذشته به پایان رسید، آمریکایی‌ها یک هدف ثابت دارند: منزوی کردن ایران و عراق چیزی جز یک اهرم فشار اضافی برای واشنگتن نیست، همانطور که لبنانی‌ها سال‌ها پیش بودند، زمانی که واشنگتن وعده داد به این کشور برای تامین برق از طریق مصر و اردن کمک کند، فقط برای اینکه مانع از ورود نفت ایران شود. در آن زمان، گاز مصر نرسید و دولت آمریکا هیچ حمایت واقعی ارائه نکرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز ایران ، برق عراق ، گاز ترکمنستان
