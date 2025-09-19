طب سنتی راهکار‌های مختلفی را برای حفظ بینایی و ترمیم مشکلات چشمی ارائه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رامین تاجبخش، متخصص طب ایرانی در برنامه انارستان درباره استفاده بخور یا سرمه گل گندم در تقویت بینایی و پایین آوردن نمره چشم صحبت کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، پیر چشمی ، آب مروارید
خبرهای مرتبط
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون:
برای تکمیل ذخایر، جوان‌ها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حالت خوابیدن چه تأثیری بر سلامت قلب و معده دارد
هد زدن در فوتبال، حافظه را کم می‌کند
فردا آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری/ آغاز کلاس‌های آموزشی از ۲۶ مهر
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت ثمینه باغچه‌بان
کسب ۱۵ مدال و ۶ دیپلم افتخار توسط دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی
سه پیش شرط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی تهران اعلام شد
جذب با کیفیت استاد و دانشجو دو اولویت مهم وزارت علوم
آغاز پویش «نسیم مهربانی» با هدف توزیع ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار در تهران
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
آخرین اخبار
مطالبات انباشته تجهیزات پزشکی و کمبود نقدینگی شرکت‌های تولید کننده + فیلم
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
فردا آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری/ آغاز کلاس‌های آموزشی از ۲۶ مهر
هد زدن در فوتبال، حافظه را کم می‌کند
کسب ۱۵ مدال و ۶ دیپلم افتخار توسط دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی
آغاز پویش «نسیم مهربانی» با هدف توزیع ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار در تهران
حالت خوابیدن چه تأثیری بر سلامت قلب و معده دارد
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت ثمینه باغچه‌بان
سه پیش شرط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی تهران اعلام شد
جذب با کیفیت استاد و دانشجو دو اولویت مهم وزارت علوم