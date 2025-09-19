ترامپ پس از گفتگوی تلفنی با رئیس‌جمهور چین از پیشرفت در توافق تیک‌تاک خبر داد و گفت که ماه آینده با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که عصر امروز با «شی جین پینگ» همتای چینی خود به صورت تلفنی مکالمه کرده، دقایقی پیش این تماس را «بسیار خوب» و «سازنده» توصیف کرد و افزود که دو طرف قرار است مجددا به صورت تلفنی صحبت کنند.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «ما در مورد بسیاری از مسائل بسیار مهم از جمله تجارت، فنتانیل، لزوم پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین و تصویب توافق تیک‌تاک پیشرفت داشتیم.»

رئیس جمهور آمریکا افزود: «این تماس بسیار خوبی بود، ما دوباره تلفنی صحبت خواهیم کرد، از توافق تیک‌تاک قدردانی می‌کنیم و هر دو مشتاقانه منتظر دیدار در نشست اپک هستیم!»

نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) اواخر ماه اکتبر در کره جنوبی برگزار می‌شود و پیش از این نیز، رسانه‌ها گزارش داده بودند که احتمال دیدار و گفتگوی رهبران چین و آمریکا در این نشست وجود دارد. 

تیک تاک، که توسط شرکت چینی «بایت دنس» اداره می‌شود، پیش از این هشدار دریافت کرده بود که باید به مالک آمریکایی واگذار شده یا با خطر تعطیلی مواجه شود. با این حال، ترامپ از زمان اعلام اولیه این ممنوعیت در ماه ژانویه، چهار بار اجرای آن را به تعویق انداخته و اوایل این هفته مهلت آن را دوباره تا ماه دسامبر تمدید کرد.

طبق گزارش‌ها، توافقی که ترامپ از آن صحبت می‌کند، بدین صورت خواهد بود که قرار است گروهی از شرکت‌های آمریکایی از جمله اوراکل با دریافت مجوز استفاده از الگوریتم شرکت بایت‌دنس، امکان ادامه فعالیت تیک‌تاک در آمریکا را فراهم کنند.

ترامپ روز پنجشنبه در کنار کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس پیرامون تیک‌تاک صحبت کرد و گفت که معتقد است این برنامه «ارزش فوق‌العاده‌ای» برای ایالات متحده دارد. ترامپ گفت: «افرادی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان هستند و ما این کار را با همکاری چین انجام می‌دهیم.».

منبع: الجزیره

برچسب ها: تیک تاک ، شی‌جین‌پینگ ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
رئیس جمهور چین در حال حاضر مشغول گفتگوی تلفنی با ترامپ است
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم