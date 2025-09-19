باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که عصر امروز با «شی جین پینگ» همتای چینی خود به صورت تلفنی مکالمه کرده، دقایقی پیش این تماس را «بسیار خوب» و «سازنده» توصیف کرد و افزود که دو طرف قرار است مجددا به صورت تلفنی صحبت کنند.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «ما در مورد بسیاری از مسائل بسیار مهم از جمله تجارت، فنتانیل، لزوم پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین و تصویب توافق تیک‌تاک پیشرفت داشتیم.»

رئیس جمهور آمریکا افزود: «این تماس بسیار خوبی بود، ما دوباره تلفنی صحبت خواهیم کرد، از توافق تیک‌تاک قدردانی می‌کنیم و هر دو مشتاقانه منتظر دیدار در نشست اپک هستیم!»

نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) اواخر ماه اکتبر در کره جنوبی برگزار می‌شود و پیش از این نیز، رسانه‌ها گزارش داده بودند که احتمال دیدار و گفتگوی رهبران چین و آمریکا در این نشست وجود دارد.

تیک تاک، که توسط شرکت چینی «بایت دنس» اداره می‌شود، پیش از این هشدار دریافت کرده بود که باید به مالک آمریکایی واگذار شده یا با خطر تعطیلی مواجه شود. با این حال، ترامپ از زمان اعلام اولیه این ممنوعیت در ماه ژانویه، چهار بار اجرای آن را به تعویق انداخته و اوایل این هفته مهلت آن را دوباره تا ماه دسامبر تمدید کرد.

طبق گزارش‌ها، توافقی که ترامپ از آن صحبت می‌کند، بدین صورت خواهد بود که قرار است گروهی از شرکت‌های آمریکایی از جمله اوراکل با دریافت مجوز استفاده از الگوریتم شرکت بایت‌دنس، امکان ادامه فعالیت تیک‌تاک در آمریکا را فراهم کنند.

ترامپ روز پنجشنبه در کنار کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس پیرامون تیک‌تاک صحبت کرد و گفت که معتقد است این برنامه «ارزش فوق‌العاده‌ای» برای ایالات متحده دارد. ترامپ گفت: «افرادی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان هستند و ما این کار را با همکاری چین انجام می‌دهیم.».

منبع: الجزیره