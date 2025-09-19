باشگاه خبرنگاران جوان- هادی علیایی، مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مهرماه امسال، پنج رویداد ملی در رشته‌های بسکتبال، والیبال، ووشو(در بخش دختران و پسران) و سه‌گانه در قم برگزار خواهد شد که هر یک از آن‌ها نقش مهمی در ارتقای جایگاه ورزش استان دارند.

او افزود: نخستین رویداد، لیگ جوانان بسکتبال کشور است که از دوم مهرماه آغاز می‌شود و تیم خانه بسکتبال قم میزبان تیم‌هایی از تهران و شیروان خواهد بود.

علیایی در ادامه به رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور اشاره کرد و گفت: از هجدهم مهرماه، دو نماینده استان قم، تیم‌های افق قم و آینده‌سازان کریمه، در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت و میزبان دیدارهای ملی خواهند بود.

به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم، رقابت‌های ووشو استعدادهای برتر کشور در دو بخش دختران و پسران نیز در دهه سوم مهرماه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران منتخب از سراسر کشور، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای نوظهور خواهد بود.

او همچنین از برگزاری مسابقات سه‌گانه استعدادهای برتر کشور در بخش پسران خبر داد و گفت: این رقابت‌ها در روزهای پایانی مهرماه برگزار می‌شود و قم بار دیگر میزبان ورزشکاران جوان و آینده‌دار کشور خواهد بود.

علیایی در پایان تأکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان قم با همکاری هیئت‌های ورزشی، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و زیرساختی را برای میزبانی شایسته این رویدادها بسیج کرده است تا مهرماه، به نقطه عطفی در تقویم ورزشی استان تبدیل شود.