بدون تعارف با قهرمانان کشتی آزاد ایران + فیلم

قهرمانان و مدال آوران کشتی ایران در مسابقات جهانی، مهمان برنامه «بدون تعارف» شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «بدون تعارف» به سراغ قهرمانان و افتخارآفرین های کشتی ایران در مسابقات جهانی رفت و حال و هوای آنها در این مسابقات و پس از قهرمانی را جویا شد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا بهمتون سلامتی بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شما،مثل خیلی ها غرب زده نیستید،تنتون سلامت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
اینها مرد هستند
۰
۰
پاسخ دادن