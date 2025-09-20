باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - ناصری فرماندار بیرجند به همراه جمعی از مسئولین آموزش و پرورش از روند ساخت چندین طرح آموزشی در شهرستان بیرجند بازدید کرد.

در این بازدید مطرح شد که ۱۵۴ کلاس درس در شهرستان بیرجند در دست احداث است که بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

پیش‌بینی می‌شود در مهر امسال دست‌کم ۳ مدرسه با ۳۰ کلاس درس به بهره‌برداری برسد.

هم اکنون سرانه فضای آموزشی در بیرجند ۴.۷ مترمربع است که پایین‌ترین میزان در استان محسوب می‌شود؛ این در حالی است که میانگین کشوری ۵.۴ مترمربع و میانگین استانی ۶.۷ مترمربع است.

بر این اساس، برای رسیدن بیرجند به میانگین استانی، ساخت حدود ۱۲۹ هزار مترمربع فضا معادل هزار و ۲۰۰ کلاس درس و برای رسیدن به میانگین کشوری، احداث ۴۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضا معادل ۴۰۰ کلاس درس ضروری است.