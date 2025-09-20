باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پرتغال به استرالیا، کانادا، فرانسه و انگلیس در به رسمیت شناختن دولت فلسطین پیوسته است.
وزارت امور خارجه پرتغال شامگاه جمعه در بیانیهای اعلام کرد که به رسمیت شناختن فلسطین روز یکشنبه، یک روز پیش از کنفرانس سطح عالی درباره دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA)، انجام خواهد گرفت.
این وزارتخانه در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، نوشت: «وزارت امور خارجه تأیید میکند که پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.» این بیانیه افزود: «اعلامیه رسمی عصر روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر، قبل از کنفرانس سطح عالی هفته آینده انجام خواهد شد.»
به گزارش روزنامه «کوریو دا مانیا»ی پرتغال، لوئیز مونته نگرو، نخستوزیر میانهروی این کشور، پیش از نهایی کردن این تصمیم، با رئیسجمهور و پارلمان مشورت کرد.
این روزنامه گزارش داد که این تصمیم، پایان نزدیک به ۱۵ سال بحث در پارلمان این کشور اروپای غربی است؛ پس از آنکه این پیشنهاد برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط بلوک چپ، حزب سیاسی این کشور، مطرح شد.
اعلامیه پرتغال روزها پس از آن صورت میگیرد که یک تحقیق تاریخی سازمان ملل دریافت که جنگ اسرائیل بر غزه به منزله نسلکشی است.
از زمان آغاز یورش اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، دست کم ۶۵٬۱۴۱ نفر شهید و ۱۶۵٬۹۲۵ نفر زخمی شدهاند. اعتقاد بر این است که بسیاری هزاران نفر دیگر زیر آوارها مدفون شدهاند.
دولت پرتغال برای اولین بار در ماه ژوئیه قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت اعلام کرد و به «تکامل بسیار نگرانکننده مناقشه»، همچنین بحران انسانی و تهدیدهای مکرر اسرائیل برای الحاق سرزمینهای فلسطینی استناد کرد.
پیش از این، در روز جمعه، یک مشاور امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفت که آندورا، استرالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت و سان مارینو برنامهریزی کردهاند که همزمان با فرانسه در جلسه سطح عالی که این کشور به طور مشترک با عربستان سعودی روز دوشنبه در نیویورک سازماندهی میکند، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند. کانادا و انگلیس نیز گفتهاند که قصد انجام همین کار را دارند.
پرتغال همچنین در میان ۱۴۵ کشوری بود که روز جمعه به ایجاد یک گزینه برای محمود عباس، رئیسجمهور فلسطین، رای دادند تا بتواند هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به صورت ویدیویی سخنرانی کند؛ پس از آنکه ایالات متحده به او ویزا رد کرد.
اسرائیل و ایالات متحده به شدت کشورهایی را که برای به رسمیت شناختن فلسطین اقدام میکنند مورد انتقاد قرار دادهاند، به طوری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام فرانسه را «یک تصمیم بیپروا» خواند که «فقط به تبلیغات حماس خدمت میکند».
بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، سال گذشته هشدار داد که به ازای هر کشوری که فلسطین را به رسمیت بشناسد، یک شهرک غیرقانونی اسرائیلی جدید در کرانه باختری اشغالی ایجاد خواهد شد.
منبع: الجزیره انگلیسی