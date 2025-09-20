باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وضعیت لایه اوزون به چه شکل است؟ + فیلم

مدیرملی طرح حفاظت از لایه اوزون در مورد وضعیت لایه اوزون نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شاهبار، مدیرملی طرح حفاظت از لایه اوزون با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص وضعیت کنونی لایه اوزون توضیحاتی ارائه کرد.

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ظاهرا پاره شدن لایه ازون کار ما بوده و حالا همه کارها را درست کردن قراره برن سراغ دوخت و دوز لایه ازون .احسن که به فکر چه چیزهایی هستید و جور کش کشورها ی دیگر به این میگن مسئولیت پذیری که حواسشون به همه چیز است بجز ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۹:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مانند انچه که ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها بر سر سفره مردم ایران گذاشته است همان شکلی است
۰
۱
پاسخ دادن