ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهرماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا ساعت ۲۴ جمعه ۴ مهرماه تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند و داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
برای شهریه دادن تا روز اول امتحانات فرصت ثبت نام دارید . ترم قبل دانشجوی ورودی جدید، اول دی در دانشگاه آزاد ثبت نام کرد و در امتحان شرکت داشت !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی ، ثبت نام بدون کنکور ، ثبت نام با کنکور ، ثبت نام استعدادهای درخشان ! ، ثبت نام بدون معدل ،ثبت نام تکمیل ظرفیت ، ثبت نام بر اساس پیانک ارسالی،..................... دانشگاه آزاد مسخره اش رو درآورده است .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بنگاه اقتصادی مدیران بازنشسته وارداتی دولتی .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا سامانه شفاف سازی حقوق مدیران دانشگاه ازاد راه اندازی نمیشود ؟
