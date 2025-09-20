باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا ساعت ۲۴ جمعه ۴ مهرماه تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند و داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.