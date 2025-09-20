باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کودکان در غزه زیر آتش صهیونیست‌ها + فیلم

کودکان در نوار غزه به طور سازمان یافته ای هدف شلیک ارتش رژیم صهیونیستی قرار میگیرند و به شهادت می رسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گواه پزشکان حاضر در نوار غزه سربازان و پهپاد های رژیم صهیونیستی به طور سازمان یافته و عمدی کودکان را هدف حملات خود قرار می دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل کودک کش
