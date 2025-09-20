باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از ویتامین‌ها می‌توانند بر تولید عرق و بوی بدن تأثیر بگذارند. از جمله این ویتامین‌ها می‌توان به ویتامین‌های B12، C و D اشاره کرد که هرکدام نقش بالقوه‌ای در این فرآیند دارند. عوامل متعددی می‌توانند در تغییر بوی بدن دخیل باشند، اما کمبود برخی ویتامین‌ها نیز ممکن است به طور غیرمستقیم بر ترکیب عرق و سلامت پوست اثر بگذارد و در نهایت بوی بدن را تغییر دهد. ویتامین‌هایی مانند ویتامین‌های گروه B، C و D نقشی کلیدی در حفظ سلامت پوست و تنظیم فرآیندهای تعریق دارند.

نقش ویتامین B12 در بوی عرق و سلامت پوست

ویتامین B12 که به عنوان کوبالامین نیز شناخته می‌شود، نقشی حیاتی در عملکردهای بدن از جمله سلامت اعصاب، سنتز DNA و تولید گلبول‌های قرمز دارد. کمبود این ویتامین می‌تواند طیف گسترده‌ای از علائم را به همراه داشته باشد، که یکی از آنها ممکن است تغییر در بوی عرق باشد.

عرق به خودی خود بی‌بو است، اما زمانی که باکتری‌های روی پوست آن را تجزیه می‌کنند، ترکیباتی بدبو تولید می‌شود. در موارد کمبود ویتامین B12، این تغییرات ممکن است فعالیت باکتری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد عرقی با بوی نامطبوع‌تر شود.

علاوه بر این، کمبود ویتامین B12 می‌تواند باعث مشکلات پوستی مانند خشکی، خارش و هایپرپیگمانتاسیون شود، که این شرایط نیز به تشدید بوی عرق کمک می‌کنند. با برطرف کردن این کمبود از طریق رژیم غذایی یا مکمل‌ها، می‌توان به تعادل بهتر مواد مغذی و بهبود بوی عرق دست یافت.

تأثیر ویتامین D بر تعریق و سلامت پوست

ویتامین D که اغلب به عنوان «ویتامین آفتاب» شناخته می‌شود، نقشی اساسی در حفظ سلامت استخوان‌ها، تقویت سیستم ایمنی و تنظیم خلق و خو ایفا می‌کند. کمبود ویتامین D ممکن است به بروز علائمی مانند تغییرات در الگوهای تعریق منجر شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که کمبود ویتامین D می‌تواند باعث تعریق بیش از حد در برخی افراد شود. اگرچه مکانیزم دقیق این پدیده هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما تصور می‌شود که ویتامین D در تنظیم دمای بدن و عملکرد غدد عرق نقش مهمی دارد. به همین دلیل، سطوح ناکافی ویتامین D ممکن است این فرایندها را مختل کند.

همچنین، کمبود ویتامین D با برخی مشکلات پوستی مانند پسوریازیس و اگزما مرتبط است که می‌تواند تأثیرات منفی بر تعریق و بوی بدن داشته باشد. برطرف کردن این کمبود از طریق رژیم غذایی مناسب و مکمل‌های ویتامین D می‌تواند به تنظیم بهتر تعریق و بهبود سلامت پوست کمک کند.

تأثیر ویتامین C بر تعریق و سلامت پوست

ویتامین C که به نام اسید اسکوربیک نیز شناخته می‌شود، نقش‌های متعددی در بدن از جمله تولید کلاژن، بهبود زخم و تقویت سیستم ایمنی دارد. هرچند مطالعات زیادی در مورد نقش مستقیم ویتامین C بر بوی عرق انجام نشده است، اما کمبود آن می‌تواند به تغییرات در ترکیب و بوی عرق از طریق تأثیر بر سلامت پوست منجر شود.

ویتامین C به تولید کلاژن، که به حفظ ساختار و استحکام پوست و غدد عرق کمک می‌کند، نقش کلیدی دارد. کاهش سطوح ویتامین C می‌تواند به ضعف ساختاری پوست و عملکرد نادرست غدد عرق منجر شود. علاوه بر این، خواص آنتی‌اکسیدانی این ویتامین از سلول‌ها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می‌کند.

کمبود ویتامین C همچنین می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را مختل کند و پوست را مستعد عفونت‌ها کند، که ممکن است بر بوی عرق تأثیر منفی داشته باشد. مصرف کافی ویتامین C از طریق میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به بهبود سلامت پوست و در نتیجه مدیریت بهتر بوی عرق کمک کند.

برخی ویتامین‌ها مانند ویتامین‌های B12، D و C نقش مهمی در تنظیم تعریق و سلامت پوست دارند. کمبود این ویتامین‌ها می‌تواند منجر به تغییرات در بوی عرق و سلامت پوست شود. تأمین سطوح کافی این ویتامین‌ها از طریق رژیم غذایی و مکمل‌ها می‌تواند به بهبود تعریق و کاهش بوی نامطبوع بدن کمک کند.

منبع: روزنامه هفت صبح