براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای چهارده شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر های خرمشهر ۲۸۵ و هویزه ۲۰۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

این شاخص در شهر های آبادان ۱۷۲، دزفول۱۷۳، دشت آزادگان ۱۵۹،شادگان ۱۷۶، ماهشهر۱۵۹ وملاثانی۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است.

همچنین در این مدت بهبهان با شاخص ۱۵۱ و هویزه ۱۶۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت ناسالم و قرمز آلودگی قرار دارند.

شاخص کیفی هوا امیدیه ۱۲۹، اندیمشک ۱۲۸، اهواز ۱۴۲، بهبهان۱۴۹،شوش ۱۴۸ و شوشتر ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری ،اندیکا، ایذه، باغ‌ملک ، دهدز ، رامهرمز، ، گتوند، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع: سامانه پایش هوای کشور