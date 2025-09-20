جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس با حضور جمعی از مدیران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران صبح امروز برگزار شد.
تشدید نظارتها و اقدامات پلیس راهور تهران در حوزه حملونقل و ترافیک
سرهنگ گودرزی، رئیس اداره حملونقل پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد که پلیس راهور با تمرکز ویژه بر محدوده مدارس و مراکز آموزشی، اقدامات گستردهای را برای افزایش امنیت و فرهنگسازی در ترافیک انجام میدهد.
وی افزود: در حال حاضر ۲۹۹ مدرسه مهم در سطح شهر تهران شناسایی شده که همکاران ما به صورت حضوری در تعدادی از این مدارس حضور پیدا کرده و حضور مستمر آنها ادامه خواهد داشت.
سرهنگ گودرزی همچنین به موضوعات مهم دیگر اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای پلیس، رسیدگی فوری به تصادفات و سوانح ترافیکی است. همچنین شورای پلیس، نقاط پرترافیک شهر را که تعداد آنها به ۶۰ نقطه میرسد، برای استقرار نیروهای پلیس شناسایی کرده است.
وی ادامه داد: همکاری و هماهنگی با سایر واحدهای انتظامی، امدادی و خدماتی برای روانسازی عبور و مرور، از دیگر اقدامات ماست. در این راستا، ۶ کارگاه تخصصی سنگین در اختیار پلیس قرار گرفته و ۵۰ نقطه برای استقرار جرثقیلهای سبک و واحدهای امدادی در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره حملونقل پلیس راهور تهران درباره برخورد با تخلفات گفت: یکی از موضوعات مهم، برخورد جدی با موتورسیکلتسواران متخلف است که میتواند نقش مهمی در ایجاد انضباط ترافیکی ایفا کند.
وی افزود: همچنین برخورد با تخلفات پارک حاشیهای و اعمال قوانین مربوط به آن با شدت بیشتری دنبال میشود تا از اشباع ظرفیت معابر جلوگیری شود.
سرهنگ گودرزی درباره طرحهای مشترک پلیس با سازمان تاکسیرانی بیان کرد: از اول آبان، طرحی برای مقابله با سرویسهای مدارس غیرمجاز و سفرهای شخصی اجرا میشود.
وی در پایان به محدودیتهای تردد ناوگان حملونقل بار سبک و سنگین اشاره کرد و گفت: از نیمه اول مهرماه، محدودیت تردد وانتبارها در ساعات ۶ تا ۱۰ صبح اجرا خواهد شد تا از ترافیک سنگین در مقاطع مختلف شهر تهران جلوگیری شود.
اقدامات شرکت نمایشگاههای بینالمللی در مدیریت ترافیک و برگزاری رویدادهای بینالمللی
بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، گفت:شرکت نمایشگاههای بینالمللی طی سالهای گذشته با توجه به دغدغههای ترافیکی استان تهران، همواره همراه با شورای ترافیک و با هماهنگی مستقیم با پلیس راهور تهران بزرگ، اقدام به برنامهریزی و ساماندهی رویدادهای مختلف کرده است. این همکاری همچنان با قوت ادامه دارد.
وی افزود: طی نامهای از سوی شهردار محترم، موضوع ساماندهی نمایشگاههای فصلی و عرضه مستقیم محصولات مطرح شده و اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهها با اشاره به شرایط خاص سال جاری گفت: برگزاری برخی رویدادهای بینالمللی، از جمله نمایشگاه الکامپ که قرار بود در خرداد ماه برگزار شود، به دلیل آغاز جنگ و شرایط امنیتی کشور به زمان دیگری موکول شد.
بیکزاده ادامه داد: با توجه به هماهنگیهای انجام شده و استقبال بیش از ۱۵۰ کشور برای حضور در این نمایشگاه، مقرر شد این رویداد در بازه زمانی سوم تا ششم مهر ماه برگزار شود.
وی درباره نگرانیهای ترافیکی ناشی از این رویداد گفت: بازدید روزانه حدود ۴ تا ۵ هزار نفر در این نمایشگاه پیشبینی شده که در مقایسه با حجم ترددهای روزانه شهر تهران رقم ناچیزی است و نگرانی خاصی ایجاد نمیکند.
بیکزاده همچنین به اقدامات شرکت نمایشگاههای بینالمللی در کاهش بار ترافیکی اشاره کرد و گفت: بسیاری از نمایشگاهها مانند نمایشگاه خودرو به محل شهر آفتاب منتقل شده و تعدادی از رویدادها نیز به مجموعه ایران مال انتقال یافتهاند تا تراکم ترافیکی به حداقل برسد.
وی افزود: تفاهمنامهای با متروی تهران برای تجهیز دو ایستگاه در نزدیکی نمایشگاه منعقد شده است و سیستمهای نوین ثبت نام و پارکینگ تحت وب جهت مدیریت بهتر حضور بازدیدکنندگان فعال شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی تأکید کرد: این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران انجام شده و امیدواریم با شروع مدارس و فصل مهر، شرایط بهتری برای تردد شهروندان به ویژه دانشآموزان فراهم شود.
گزارش کامل از آمادگی آموزش و پرورش تهران برای بازگشایی مدارس و سرویسدهی به دانشآموزان
محمد قاسمیپور، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش شهر تهران، در نشست شورای هماهنگی ترافیک و آموزش و پرورش با محوریت بازگشایی مدارس، از آمادگی کامل این نهاد برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی ضمن تقدیر از همکاری فرمانداری، پلیس راهور، سازمان تاکسیرانی و سایر نهادهای مرتبط گفت: با همکاری و همافزایی تمامی دستگاهها، تلاش کردهایم تا سال تحصیلی ۱۴۰۴ بدون دغدغه برای دانشآموزان، اولیا و معلمان برگزار شود.
قاسمیپور افزود: در تهران حدود ۴۵۰۰ مدرسه، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز و بیش از ۵۶ هزار نفر پرسنل آموزشی وجود دارد که تمامی تمهیدات لازم برای حضور به موقع معلمان و بازگشایی رسمی مدارس فراهم شده است.
وی تصریح کرد: جلسات متعددی با مدیران مناطق و مسئولان برگزار شده و خوشبختانه هیچ کمبودی در زمینه نیروی انسانی در روز اول مهر نخواهیم داشت.
معاون آموزش و پرورش تهران در خصوص جشنهای آغاز سال تحصیلی مانند جشن شکوفهها، غنچهها و جوانهها گفت: این مراسمات با حضور ریاست محترم جمهور و مسئولین کشوری و لشکری برگزار خواهد شد و تمامی مقدمات لازم فراهم شده است.
قاسمیپور درباره سرویس مدارس بیان کرد: لیست مدارس به سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور ارسال شده و مدارس از طریق سامانه سپند ملزم به ثبتنام و انعقاد قرارداد با شرکتهای مجاز شدهاند.
وی تاکید کرد: رانندگان سرویس مدارس باید آموزشهای لازم در خصوص نحوه برخورد با دانشآموزان را گذرانده و هویت آنها به دقت تایید شود. آموزش و پرورش آماده همکاری برای ارائه آموزشهای لازم به رانندگان است.
معاون پژوهش آموزش و پرورش تهران در پایان ضمن قدردانی از شورای شهر و شهرداری تهران خاطرنشان کرد: خدمات رایگان سرویس مدارس برای دانشآموزان استثنایی همچنان ادامه خواهد داشت و خوشبختانه امسال این دانشآموزان نیز با حضور در کلاسهای درس، مشکلی نخواهند داشت.