باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ نخستین "نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران" از ۲۲ تا ۲۹ شهریور ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد. این‌نمایشگاه آثار عکس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل را به اشتراک گذاشته است.

بهنام زنگی دبیر نخستین نمایشگاه "عکس ۱۲ روز ایران" و رئیس موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا گفت: نمایشگاه "عکس ۱۲ روز ایران" با هدف ثبت مستندات واقعی جنگ ۱۲ روزه و با هدف ارائه یک روایت برتر، منصفانع و واقعی از این جنگ طراحی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نمایشگاه عکس برای این رویداد انتخاب شده است؟ پاسخ داد: به این علت فقط عکس انتخاب شده است که عکس واکنش سریع به یک رویداد است. ما سایر رشته‌های فرهنگی هنری از قبیل نمایشگاه تصویرسازی داشتیم اما برای دوره‌های بعدی که بعد از وقوع حادثه نیاز به تامل دارد تا اثری بتواند خلق شود؛ لذا عکس روایت دست اولی از یک حادثه دارد.

شایان ذکر است اختتامیه این رویداد هنری فردا یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در موسسه فرهنگی صبا برگزار می‌شود.