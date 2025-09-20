باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سعید کوشکی جهرمی در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، از برنامه‌های گسترده هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها در فضا‌های عمومی و در معرض دید مردم برگزار خواهد شد. به گفته وی، سپاه فجر با همکاری تمامی نواحی خود، در بیش از ۸۰۰۰ نقطه از جمله پایگاه‌های مقاومت و مدارس استان فعالیت خواهد داشت.

او از آغاز بهره‌برداری فاز نخست گالری آثار هنری موزه دفاع مقدس با بیش از ۴۵ اثر، رونمایی از کتاب‌های جدید دفاع مقدس مربوط به سال ۱۴۰۴، افتتاح ۲۰ یادمان شهدای گمنام، راه‌اندازی فرهنگسرای دفاع مقدس در شیراز و تجلیل از پیشکسوتان این عرصه به عنوان بخش‌هایی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده یاد کرد.

کوشکی جهرمی همچنین به برگزاری مراسم عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، اختتامیه نهمین جشنواره فانوس، جشنواره فضای مجازی، سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس در نماز‌های جمعه، دیدار با ایثارگران و پیشکسوتان، پخش ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی در ۱۲ شب متوالی و اجرای نمایش میدانی نبرد چزابه اشاره کرد.

او افزود: در شیراز، ۱۰ یادمان شهدا میزبان نشست‌های خاطره‌گویی و جلسات تخصصی شعر و داستان خواهند بود. همچنین رویداد عکاسی با حضور عکاسان در موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود و در مجموع، حدود ۱۰ هزار برنامه در سطح استان اجرا خواهد شد.

سردار کوشکی جهرمی با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویان جهانی است، گفت: ملت ایران با هدایت امام راحل، حماسه‌ای جاودانه آفریدند و کشور را از خطر نابودی نجات دادند. این روحیه مقاومت همچنان در میان رزمندگان پابرجاست.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نتیجه جنایت‌پیشگی و بی‌بصیرتی نظام سلطه دانست و دفاع در برابر آن را اقدامی مؤمنانه و مقدس خواند. او با انتقاد از اقدامات نتانیاهو، که به گفته وی تاکنون منجر به شهادت بیش از ۶۵ هزار نفر در غزه شده، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز حملاتی به کشور ما صورت گرفت.

کوشکی جهرمی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت این جنگ اظهار داشت: حضور پررنگ مردم و مسئولان در صحنه، جلوه‌ای از اقتدار، شجاعت و صلح‌طلبی ملت ایران بود که دفاع از اسلام و سرزمین را به جهانیان نشان داد. وی تأکید کرد که دشمن در جنگ سخت شکست خورد، اما در عرصه روایت‌ها تلاش دارد خود را پیروز جلوه دهد.

او از جمع‌آوری اسناد مربوط به نقش استان فارس در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اعلام کرد که در هفته بسیج امسال، نمایشگاه تصویری ویژه‌ای در شیراز برگزار خواهد شد تا این نقش برجسته به نمایش گذاشته شود.