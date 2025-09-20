باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ کورش کریمی، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت مهار تصادفات و کاهش تلفات جادهای، اظهارکرد: مهمترین اولویت پلیس راهور در استان، کنترل حوادث رانندگی و کاهش آمار جانباختگان است.
او با اشاره به دومین محور فعالیتهای این نهاد، افزود: ساماندهی ترافیک و معابر شهری در شیراز و سایر شهرهای بزرگ استان با هدف تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی شهروندان در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ کریمی همچنین بر ضرورت ارتقای فرهنگ ترافیکی رانندگان تأکید کرد و گفت: آموزش مستمر، برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز و نظارت دقیق بر رفتار رانندگان از جمله برنامههای اصلی پلیس راهور است. در این مسیر، هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت.
او، ارائه خدمات مناسب در حوزه صدور گواهینامه، کارت خودرو و امور مرتبط را نیز از دیگر اولویتهای پلیس راهور فارس برشمرد.
رئیس پلیس راهور فارس در ادامه به تشریح اقدامات اجرایی پرداخت و گفت: در مرحله نخست، بازدیدهای میدانی از شیراز و شهرستانهای استان انجام شد تا وضعیت ترافیکی بهطور دقیق بررسی شود. با تقویت نیروهای پلیس در معابر، تلاش شد تا جریان ترافیک روانتر شود و حضور مأموران در سطح شهر ملموستر شود.
او از افزایش گشتهای نامحسوس و ارتقای سامانههای هوشمند نظارتی خبر داد و افزود: تمامی تخلفات شهری بهصورت لحظهای رصد میشوند و هدف نهایی، کاهش تخلفات و نظمبخشی به ترافیک شهری است.
سرهنگ کریمی با اشاره به شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز، گفت: این اقدامات نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. در دو ماه اخیر، توقیف موتورسیکلتها ۵۸ درصد و برخورد با تخلفات حادثهساز ۶۴ درصد افزایش یافته است. همچنین عملکرد پلیس در حوزه شمارهگذاری و تعویض پلاک نسبت به گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است.
او افزود: این مجموعه اقدامات منجر به کاهش چشمگیر تصادفات شده، بهطوریکه آمار تصادفات منجر به فوت ۲۷ درصد و تعداد جانباختگان ۳۱ درصد کاهش یافته است.
سرهنگ کریمی تأکید کرد: هدف اصلی از برخورد با تخلفات، حفظ جان شهروندان و ایجاد نظم در شهر است. با این حال، کاهش کامل تصادفات و کنترل ترافیک نیازمند همکاری همهجانبه مردم و نهادهای مرتبط است.
در ادامه، رئیس پلیس راهور فارس به موضوع بازگشایی مدارس پرداخت و گفت: جلسات هماهنگی متعددی برگزار شده و رزمایشهای لازم نیز اجرا شدهاند.
او افزود: برای تأمین امنیت دانشآموزان، استقرار کامل نیروهای پلیس راهور در معابر استان برنامهریزی شده است. تمامی پرسنل در سطح خیابانها حضور خواهند داشت تا نظارت دقیق بر مسیرهای منتهی به مدارس انجام شود.
سرهنگ کریمی همچنین از تغییر ساعت آغاز به کار ادارات خبر داد و گفت: این تغییر از ساعت ۷:۰۰ به ۸:۰۰ بهصورت شناور اعمال خواهد شد تا از بار ترافیکی صبحگاهی کاسته شده و رفتوآمد دانشآموزان تسهیل شود.