باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵، با استناد به نگرانی‌های مالی، محدودیت‌های جدیدی را برای دانشگاه هاروارد وضع کرد. وزارت آموزش ایالات متحده، این دانشگاه را در وضعیت «نظارت نقدی شدید» قرار داد که به معنای لزوم استفاده هاروارد از منابع خود برای پرداخت کمک‌های دانشجویی فدرال، پیش از دسترسی به بودجه دولتی است.

این اقدام بخشی از کمپین گسترده‌تر دولت ترامپ علیه دانشگاه‌های برجسته، از جمله هاروارد، کلمبیا و براون، به دلیل مسائل مختلفی مانند اعتراضات مربوط به فلسطین، سیاست‌های تنوع و شمول، و ادعای تحمل یهودستیزی است.

دولت ترامپ همچنین از هاروارد خواسته تا یک ضمانت‌نامه اعتباری ۳۶ میلیون دلاری ارائه دهد و تهدید کرده که در صورت عدم تطابق، دسترسی کامل به بودجه فدرال را قطع خواهد کرد. علاوه بر این، وزارت آموزش در حال بررسی این موضوع است که آیا هاروارد علی رغم حکم دادگاه علیه تبعیض مثبت، همچنان نژاد را در پذیرش‌ها در نظر می‌گیرد یا خیر.

هاروارد که موقوفه آن ۵۳ میلیارد دلار است، خود را در آستانه ورشکستگی نمی‌داند، اما تأثیر مالی این اقدامات را نزدیک به یک میلیارد دلار در سال برآورد کرده و از برخی از آنها شکایت کرده است. این دانشگاه در پاسخ به درخواست‌های اظهارنظر، پاسخی نداده است.

منبع: رویترز