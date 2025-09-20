فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی از طریق آگهی فروش گوشی دست‌دوم در سایت دیوار و دستگیری کلاهبرداران توسط پلیس فتا آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده -  سرهنگ کارآگاه مجید باقری جامخانه فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق آگهی فروش گوشی دست‌دوم در سایت دیوار، پلیس فتا شهرستان آمل وارد عمل شدند.

او با اشاره به اینکه شاکی پس از تماس با فروشنده و واریز وجه کالا، با عدم پاسخگویی فرد مورد نظر مواجه شده و متوجه وقوع کلاهبرداری شد، افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، ۲ متهم را در محل اختفایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده، تاکنون ۲۰ نفر از شهروندان در نقاط مختلف کشور به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شدند.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه مجموع مبلغ کلاهبرداری‌شده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، پلیس فتا
خبرهای مرتبط
کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران
کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
آخرین اخبار
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
کشف ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق در جویبار
دستگیری کلاهبرداران ۱۰ میلیاردی با ترفند فروش گوشی دست‌ دوم
مازندران با ۴ نماینده در لیگ دسته اول والیبال کشور
حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار ایران محدودیتی نخواهد داشت
کشف ۵ هزار کیسه آرد قاچاق و دستگیری ۶ متهم
به صدا در آمدن زنگ مدارس از فردا در مازندران
درگیری منجر به قتل پسر ۱۶ ساله و دستگیری قاتل در آمل
احتمال یکطرفه شدن تردد در جاده چالوس
نایب قهرمانی آزادگان ساری در لیگ برتر فوتسال ۱۷ سال کشور
کاهش ۲۱ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران