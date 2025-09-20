مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم از آغاز عملیات بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌های استان به طول ۱۲۰ کیلومتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن کلهری روز شنبه در گفت وگویی، گفت: با تخصیص اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، هفت پروژه مهم در جاده‌های قم اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان قم به‌عنوان کریدور ارتباطی ۱۷ استان با مرکز کشور، افزود: صیانت از ایمنی راه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل همواره در اولویت اقدامات این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها، عملیات اجرایی ۵ طرح از مهرماه آغاز خواهد شد که شامل بهسازی محور قم–نیزار به طول ۱۸ کیلومتر، قم–جعفرآباد به طول ۱۵ کیلومتر، جاده قدیم قم–کاشان به طول ۱۵ کیلومتر، فاز دوم تعریض و بهسازی محور باغیک–تفرش به طول ۱۳ کیلومتر و اجرای روکش حفاظتی به طول ۴۰ کیلومتر است.

کلهری از آغاز عملیات دو پروژه دیگر در آبان‌ماه خبر داد و گفت: بهسازی آزادراه قم–تهران به طول ۱۲ کیلومتر و تعریض و بهسازی محور ورجان–کهک به طول سه کیلومتر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأمین و تخصیص اعتبارات این طرح‌ها بر اساس بازدید‌های میدانی و با توجه به اولویت‌های عمرانی راه‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم در پایان یادآور شد: برغم گرمای بی‌سابقه تابستان امسال و شرایط خاص کشور، پروژه‌های عمرانی راهداری بدون وقفه ادامه دارد و در حال حاضر ۱۲ کارگاه فعال در حوزه نگهداری راه‌ها مشغول فعالیت هستند.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای قم

برچسب ها: وضعیت راه ها ، حمل و نقل جاده ای قم
خبرهای مرتبط
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
آغاز عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم
سفرهای اربعینی استان قم بدون بازار سیاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سیلوی قم به شبکه سراسری راه آهن متصل شد
راهیابی تکواندوکاران برتر قم به اردوی المپیاد استعداد‌های برتر کشور
آخرین اخبار
سیلوی قم به شبکه سراسری راه آهن متصل شد
راهیابی تکواندوکاران برتر قم به اردوی المپیاد استعداد‌های برتر کشور
هشدار کمیته مصرف منطقی دارو در قم درباره تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک
موتورسواری بانوان در دستور کار شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در قم قرار گرفت
هیچ کلاسی درسی در قم بدون معلم نخواهد بود
تجهیز ۸۵۰ مدرسه قم به تجهیزات ورزشی جدید
نایب قهرمانی کبدی کاران قمی
۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه در قم کالابرگ عرضه می‌کنند
تاکید بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم
تغییر نام میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم
آغاز بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های استان قم