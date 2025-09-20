باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن کلهری روز شنبه در گفت وگویی، گفت: با تخصیص اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، هفت پروژه مهم در جاده‌های قم اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان قم به‌عنوان کریدور ارتباطی ۱۷ استان با مرکز کشور، افزود: صیانت از ایمنی راه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل همواره در اولویت اقدامات این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها، عملیات اجرایی ۵ طرح از مهرماه آغاز خواهد شد که شامل بهسازی محور قم–نیزار به طول ۱۸ کیلومتر، قم–جعفرآباد به طول ۱۵ کیلومتر، جاده قدیم قم–کاشان به طول ۱۵ کیلومتر، فاز دوم تعریض و بهسازی محور باغیک–تفرش به طول ۱۳ کیلومتر و اجرای روکش حفاظتی به طول ۴۰ کیلومتر است.

کلهری از آغاز عملیات دو پروژه دیگر در آبان‌ماه خبر داد و گفت: بهسازی آزادراه قم–تهران به طول ۱۲ کیلومتر و تعریض و بهسازی محور ورجان–کهک به طول سه کیلومتر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأمین و تخصیص اعتبارات این طرح‌ها بر اساس بازدید‌های میدانی و با توجه به اولویت‌های عمرانی راه‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم در پایان یادآور شد: برغم گرمای بی‌سابقه تابستان امسال و شرایط خاص کشور، پروژه‌های عمرانی راهداری بدون وقفه ادامه دارد و در حال حاضر ۱۲ کارگاه فعال در حوزه نگهداری راه‌ها مشغول فعالیت هستند.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای قم