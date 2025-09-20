تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0622\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f9 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u067e\u0698\u0648\u0647\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n