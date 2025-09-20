باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی + فیلم

در مراسمی با حضور رئیس جمهور از مدال آوران المپیاد ۲۰۲۵ تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم تجلیل از مدال آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۵، امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در محل باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار شد.

 

