باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات فرودگاه دوبلین اعلام کردند که مسافران روز شنبه به عنوان «اقدامی احتیاطی» از ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین تخلیه شدند.
فرودگاه در بیانیهای تأکید کرد که «ایمنی و امنیت مسافران و کارکنان ما اولویت مطلق ماست»، اما هیچ جزئیاتی در مورد دلیل تخلیه ارائه نشد.
هیچ نشانهای مبنی بر ارتباط این حادثه با حمله سایبری مداوم که عملیات چندین فرودگاه بزرگ اروپایی از جمله هیترو، بروکسل و برلین را مختل کرده است، وجود ندارد.
در این بیانیه آمده است: «به مسافران توصیه میکنیم برای اطلاع از آخرین بهروزرسانیها با شرکت هواپیمایی خود تماس بگیرند.» این بیانیه میافزاید که پروازها ممکن است «موقتاً تحت تأثیر قرار گیرند» و اطلاعات بیشتر «به محض دسترسی» منتشر خواهد شد.
پیش از این در روز شنبه، شرکت هواپیمایی کالینز ایرواسپیس تأیید کرد که «اختلال مرتبط با فضای مجازی» را در نرمافزار فرودگاهی MUSE خود شناسایی کرده است. این پلتفرم به طور گسترده در سراسر اروپا برای پذیرش الکترونیکی مسافران و جابجایی چمدانها استفاده میشود.
منبع: العربیه انگلیسی