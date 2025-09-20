باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیویورک تایمز به نقل از منابع گزارش داد که برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا نگران تمایل آمریکا برای دخالت در سیاست داخلی متحدانش با حمایت از احزاب راست‌گرا در تقریباً تمام کشور‌های اروپایی هستند.

طبق این گزارش، ایالات متحده به طور فعال با احزاب راست‌گرا از برخی کشور‌های اروپایی از جمله رومانی، لهستان و آلمان، همکاری می‌کند. مقامات اروپایی همچنین از حملات آمریکا به دادگاه‌های رومانی و فرانسه که علیه سیاستمداران راست‌گرا حکم صادر کردند، ابراز نارضایتی کردند. آنها گفتند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و اطرافیانش، اگرچه ممکن است از جهان‌بینی اروپایی انتقاد کنند، اما دخالت آشکار در امور داخلی کشور‌های اتحادیه اروپا هنجار‌های پذیرفته شده در روابط بین متحدان را نقض می‌کند.

با وجود این، بروکسل به دلایل امنیتی می‌خواهد به همکاری با واشنگتن ادامه دهد. در این گزارش آمده است که رهبران اروپایی که علناً از ترامپ تمجید می‌کنند، مخفیانه از دخالت آمریکا در امور داخلی خشمگین هستند.