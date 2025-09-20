باشگاه خبرنگاران جوان ؛ این برنامهها با شعار «ما فاتحان قلهایم» و با محوریت ایثار، خدمترسانی و گرامیداشت یاد شهدا برگزار میشود.
سرتیپ دوم پاسدار اباذر سالاری با اشاره به آغاز رسمی هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه، گفت: امسال با توجه به شرایط خاص، برنامههای هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان با تمرکز بر خدمترسانی، روایتگری و همبستگی ملی برگزار خواهد شد.
در این هفته، سپاه امام سجاد علیهالسلام با رویکردی متفاوت، مجموعهای از پروژههای عمرانی و خدماتی را به بهرهبرداری خواهد رساند.
از جمله این اقدامات، آغاز رسمی حرکت قطار مسافربری بندرعباس–مشهد است که به گفته سردار سالاری، گامی مهم در خدمترسانی به مردم استان و کشور» محسوب میشود.
همچنین در نقاط مختلف استان، پروژههایی چون جادههای روستایی به طول ۳۴ کیلومتر، سد تغذیه مصنوعی به نام شهید عبدالحمید سالاری، ۲۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، سالنهای ورزشی، خانههای عالم، تعدادی مسجد و یک مدرسه ابتدایی بزرگ در شهر بندرعباس افتتاح خواهد شد. این مجموعه اقدامات، جلوهای از تعهد سپاه به محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای مردمی است.
در حوزه فرهنگی و رزمی نیز، نمایشگاههای دفاع مقدس در شهرهای مختلف استان برپا میشود و رزمایش فرهنگی و رزمی دفاع مقدس همراه با بازسازی عملیاتهای دوران جنگ، در شهرستانهای قشم و سیریک برگزار خواهد شد.
یادواره شهدای اقتدار، اجلاسیه شهدای زن، همایش اقتدار علمای اهل سنت و تشیع، اعزام دانشآموزان بسیجی به مشهد مقدس، و اجرای برنامههای هنری چون سرود، تئاتر خیابانی و اردوهای زیارتی به مزار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامههای این هفته است.
سردار سالاری همچنین از اجرای جهاد روایتگری و جهاد تبیین توسط راویان دفاع مقدس در مدارس، دانشگاهها، مساجد و پایگاههای بسیج خبر داد و گفت: توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبضاعت نیز از جمله اقدامات حمایتی سپاه در این ایام است.
وی در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان، تأکید کرد: سپاه و بسیج افتخارشان خدمتگزاری به مردم است و شما در این مسیر، همدل و همراه بودهاید.
نگاه تیزبین و دغدغهمند شما در انتقال صحیح مسائل مردم، زبانزد است و جای قدردانی دارد.
هفته دفاع مقدس امسال در استان هرمزگان، با تلفیقی از روایتگری، خدمترسانی و همبستگی ملی، جلوهای از اقتدار مردمی و تعهد انقلابی سپاه امام سجاد علیهالسلام را به نمایش خواهد گذاشت.
منبع:روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع)