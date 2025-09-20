باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه طی یک تماس تلفنی درباره راه حل دو دولتی برای اسرائیل و فلسطین گفت‌و‌گو کردند.

مکرون در پستی در X گفت: "من همین الان با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کردم. " این دو درباره تصویب اعلامیه نیویورک در مورد راه حل دو دولتی برای اسرائیل و فلسطین توسط ۱۴۲ کشور گفت‌و‌گو کردند.

این پست اضافه کرد: «[تصویب این اعلامیه] نقطه عطفی در ترسیم مسیری به سوی صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه بود.»

عربستان سعودی و فرانسه قرار است ریاست مشترک کنفرانس روز دوشنبه در مورد راه حل دو دولتی در نیویورک را بر عهده داشته باشند.

رئیس جمهور فرانسه نوشت که این کنفرانس «باید ما را قادر سازد تا گامی دیگر در بسیج جامعه بین‌المللی برداریم.»

منبع: العربیه انگلیسی