هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان عصر شنبه -۲۹ شهریورماه- در مراسمی در تالار وحدت با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیه این جشنواره عصر امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور بزرگان موسیقی ایران، محمد مهدی احمدی سرپرست معاون امور هنری، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، محمد الهیاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، امیرعباس ستایشگر معاون بنیاد رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، ابوالفضل صادقی نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، آرش امینی دبیر جشنواره موسیقی فجر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، نیکنام حسینی پور مشاور وزیر ارشاد و ... در تالار وحدت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمیدرضا اردلان ـ دبیر جشنواره ـ با بیان توضیحاتی خاطرنشان کرد: هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در دو مرحله طراحی و اجرا شد؛ مرحله نخست از ۱۱ تا ۲۶ شهریورماه جریان داشت و طی آن ۱۶۴۰ هنرمند جوان در سه بخش «موسیقی نواحی و مقامی»، «موسیقی ردیفدستگاهی (کلاسیک ایرانی)» و «موسیقی کلاسیک» به رقابت پرداختند. در نهایت ۸۴۰ نفر از این هنرمندان به مرحله دوم راه یافتند و برگزیدگان رتبههای اول تا سوم از میان آنها معرفی شدند.
حمیدرضا اردلان، تأکید کرد: اگرچه رتبههای اول تا سوم اهمیت خود را دارند، اما اساس جشنواره بر مبنای ایجاد همنشینی میان جوانان اقوام و مناطق مختلف ایران، تبادل فرهنگی و شناخت متقابل سازها و سنتهای موسیقی است. این رویداد فرصتی برای ارائه میراث کهن موسیقی کشور و تداوم فرهنگ شنیداری ایران زمین است.
او با اشاره به پرسشهای کلیدی پیرامون آینده جشنواره گفت: نخست آن که جشنواره چگونه میتواند در نسبت با توسعه فرهنگی و نیازهای معاصر بازتعریف شود؟ امروزه موسیقی با فناوریهای دیجیتال و فضای مجازی پیوند خورده و نمیتوان نسبت به این تحولات بیتفاوت بود. پرسش دیگر نیز به میراث مولد و تأسیس این جشنواره بازمیگردد؛ اینکه چگونه میتوان از این میراث و تولیدات پیرامونی جشنواره صیانت کرد؟
اردلان راهحل را در ایجاد یک دبیرخانه دائمی و اختصاصی برای جشنواره دانست و افزود: دبیرخانه فعلی در انجمن موسیقی ایران درگیر دهها پروژه است و جشنواره تنها یکی از آنهاست. اما ما به مرکزی نیاز داریم که تمام وقت و انرژی خود را صرف پیگیری اهداف این رویداد کند. همچنین پیشنهاد میکنم از میان صدها داور و استاد ادوار مختلف جشنواره، یک آکادمی یا مدرسه فعال در نسبت با جشنواره تأسیس شود. در بسیاری از کشورها چنین هزینههایی بهعنوان سرمایهگذاری فرهنگی تلقی میشود و نتایج بلندمدت آن آشکار است.
او با اشاره به دغدغههای خانوادههای شرکتکنندگان بیان کرد: خانوادهها از ما انتظار دارند برای حضور در مرحله دوم جشنواره حمایتهای مالی در نظر بگیریم؛ زیرا بسیاری از آنان توان پرداخت هزینههای سفر، اقامت و حضور فرزندشان در تهران را ندارند. برخی از برگزیدگان حتی در حد یک استاد در نوازندگی و آواز هستند و شایسته حمایت جدیتر هستند.
دبیر جشنواره همچنین از وزارت علوم و دانشگاههای هنری خواست تا برای برگزیدگان رتبههای اول، تسهیلاتی در زمینه ورود به دانشگاههای هنر و موسیقی فراهم کنند.
او در ادامه به اقداماتی اشاره کرد که در دوره هجدهم برای پاسخ به برخی درخواستها انجام شده است: اعطای پنج جلسه آموزش رایگان به ۲۰ درصد از رتبههای اول به انتخاب هیات داوران، برای رفع محدودیت دسترسی هنرمندان شهرستانی به آموزشهای تخصصی. همچنین تولید ۲۰ فیلم مستند از استعدادهای برتر جشنواره که با زیرنویس انگلیسی و عربی به صورت رایگان در اختیار رسانهها و نهادهای فرهنگی قرار خواهد گرفت تا از فراموششدن این استعدادها جلوگیری شود.
اردلان در پایان تأکید کرد: معرفت شنیداری ایران همچنان زنده است. با وجود هجوم رسانههای بیگانه، جوانان ما همچنان با شور و اصالت به اجرای سازها و آوازهای بومی میپردازند و این نشان میدهد که فرهنگ ژنتیکی ایران توانسته از دل تاریخ، از هجوم مغول تا امروز، سربلند بیرون بیاید.
محمدمهدی احمدی، سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان طی یک پیام ویدیویی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این جشنواره بستر و شرایطی را فراهم میکند تا استعدادهای نهفته در وجود هنرمندان جوان شکوفا شود و تواناییهای آنان در سطح ملی به کار گرفته شود. جشنواره کمک میکند نسلی که در آینده تأثیرگذار خواهند بود، مجال بروز و ظهور پیدا کنند.
او افزود: یکی دیگر از دستاوردهای مهم جشنواره، ایجاد رقابتهای سالم در میان هنرمندان است. رقابتی که نه بر مبنای حذف و باخت، بلکه بر پایه رفاقتهای منطقی و همافزایی است. جوانان در این فضا میتوانند نهایت تلاش خود را در حوزه تخصصیشان به کار گیرند، خلاقیت داشته باشند، ابداع کنند و توانمندیهایشان را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.
احمدی در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: نسل جوانی که آینده کشور و جامعه را مدیریت خواهد کرد، در حوزه موسیقی نیز بتواند خلاقیتهای چشمگیری ارائه دهد و مسیر هنر موسیقی ایران را با موفقیت و شکوفایی ادامه دهد.
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان نیز طی یک پیام ویدیویی ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان و خانوادهها گفت: پیش از هر چیز از بزرگان و استادان موسیقی ایران که طی سالها تلاش کردهاند نسل جوان بهعنوان جایگزینهای شایسته موسیقی کشور تربیت شوند، بینهایت تشکر میکنم. همچنین از زحمات داوران و دستاندرکاران انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی در دوره هجدهم جشنواره سپاسگزارم. خانوادههای شرکتکنندگان نیز با حمایت و هدایتهای ارزشمند خود نقش بزرگی در همراهی فرزندانشان در این مسیر روشن داشتهاند که از آنان صمیمانه قدردانی میکنم.
او افزود: از همه هنرمندان جوانی که در طول برگزاری این جشنواره با هنرنمایی خود لحظات زیبا و بهیادماندنی آفریدند، تشکر میکنم و به آنها دستمریزاد میگویم. امیدوارم این مسیر روشن و ارزشمند موسیقی را تا پایان با قدرت ادامه دهند و خداوند توفیق دهد تا ما دستاندرکاران بتوانیم همه ظرفیت موسیقی ایران را در خدمت این عزیزان قرار دهیم.
رضایی در ادامه گفت: ثمره این جشنواره تبدیل شدن جوانان برومند و بااستعداد کشور به ستارههای درخشان موسیقی ایران باشد. همچنین امیدوارم بتوانیم از ظرفیت این موزیسینهای جوان برای تشکیل گروههای موسیقی و توسعه فعالیتهای گروهی بهره ببریم.
اهدای نشان برتر جشنواره به برترین استعداد جوان موسیقی ایران
برای اولین بار در تاریخ برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان، نشان برتر جشنواره موسیقی جوان به نفس خرمیان اصفهانی نوازنده ۱۴ ساله اهدا شد. این نوازنده به واسطه دریافت جایزه اول در تکنوازی سنتور، جایزه اول در تکنوازی تنبک و جایزه سوم درتکنوازی نی، شایسته دریافت این نشان شده است.
این نشان بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است و به کسانی تعلق میگیرد که دارای نبوغ، ویرتوزیته، و استعدادی مثال زدنی باشند.
معرفی برگزیدهها
بخش دیگر این مراسم به اجرای کوارتت هورن در بخش موسیقی کلاسیک متشکل از برگزیدگان موسیقی کلاسیک و گروه موسیقی سنتی متشکل از برگزیدگان سازهای ایرانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اختصاص داشت.
پس از این دو اجرا، برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک و دستگاهی با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری ارشاد، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هجدهم و برخی داوران این دو بخش معرفی شدند.
تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم و لوح تقدیر به تقدیرشدگان موسیقی کلاسیک و دستگاهی اهدا شد.
در این بخش ضمن اهدای جوایز، تصاویر نفرات اول نیز پخش شد.
برای دریافت اسامی برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک غربی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت اسامی برگزیدگان بخش موسیقی دستگاهی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا را کلیک کنید.
در بخشی از مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، با دعوت سیدعباس سجادی مجری برنامه از محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری ارشاد، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هجدهم و برخی داوران بخش موسیقی نواحی این دوره دعوت شد تا جوایز بخش موسیقی نواحی را اهدا کنند. در ادامه تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش موسیقی نواحی به نفرات اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم و لوح تقدیر به تقدیرشدگان این بخش اهدا شد.
در این بخش ضمن اهدای جوایز، تصاویر نفرات اول نیز پخش شد.
برای دریافت اسامی برگزیدگان بخش موسیقی نواحی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا را کلیک کنید.
راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی جوان
در پایان محمد مهدی احمدی به دعوت عباس سجادی روی سن حاضر شد و در سخنان کوتاهی خطاب به حمیدرضا اردلان گفت: من یک درخواست شما مبنی بر راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره را محقق و دیگر درخواستتان درباره ورود برگزیدگان رتبه اول به دانشگاهها هنر وموسیقی را پیگیری میکنم، چون بایستی با وزرات علوم رایزنی صورت گیرد.
وی ضمن تشکر از مدیران هنری، از زحمات نادره رضایی معاون هنری سابق تشکر و قدردانی کرد.
مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با اجرای ۱۴ تنبک نواز از برگزیدگان این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.
منبع: ایسنا