باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداشزاده، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به نظرم تیم پرسپولیس در این بازی ترسو بازی کرد و فاز حملهای که باید داشته باشد را نداشت. متاسفانه آنها نتوانستند امتیازات کامل را در این بازی بگیرند. درست است، پرسپولیس میهمان بود، اما به هر حال باید بازی را پیروز میشد، چون ۳ امتیاز برایش خیلی اهمیت داشت و یک بازی ۶ امتیازی برایش محسوب میشد.
وحید هاشمیان درباره نبود بازیکن در خط جلو پاسخ بدهد
او افزود: به هر حال سرخپوشان دوست داشتند بازی را پیروز شوند و این نکته مثبتشان بود، اما نمیدانم چرا هر از گاهی به لاک دفاعی میآمدند و بعد به جلو میرفتند. فاصله خط هافبک و فوروارد خیلی زیاد بود و عملا مشاهده میکردیم سروش رفیعی وقتی به جلو میرفت کسی نبود که در جلو به او پاس بدهد و مجبور بود که پاس رو به عقب بدهد. به هر حال باید وحید هاشمیان پاسخ بدهد که چرا تعداد بازیکن در خط جلو زیاد نبود که موقعیت گلزنی ایجاد شود و این برای من جای سوال بود؟
مهاجم سرزن نداریم تا از ارسال هوایی استفاده کند
داداشزاده درباره اینکه مهاجم قد بلندی در خط حمله پرسپولیس نبود تا از ارسالهای هوایی استفاده کند، گفت: به نظرم ارسالهای هوایی فایدهای ندارد، چون ما مهاجم سرزن نداریم که از این توپها استفاده کند. متاسفانه در خریدها یک مقدار کم کاری شده است، اما الان نمیشود به درویش خرده گرفت و وحید هاشمیان باید پاسخگو باشد. تا قبل از اینکه لیگ شروع شود نخریدن بازیکن تقصیر مدیرعامل باشگاه بود، اما اکنون هاشمیان باید جوابگو باشد که چرا به این صورت تیم بسته شده است.
فرشاد احمد زاده در جناح چپ خوب بازی میکند
او درباره اینکه به نظر میرسد وحید هاشمیان از بازیکنان پرسپولیس شناختی ندارد و در پستهای غیر تخصصی از بازیکنان استفاده میکند، گفت: به هر حال سرمربی در این باره تصمیم میگیرد. البته فرشاد احمدزاده در سمت چپ خوب بازی میکند. علی رغم اینکه من هم از احمدزاده انتقاد میکردم، اما او عملکرد خوبی در جناح چپ داشته است. این تیزهوشی سرمربی تیم است که توانسته از احمدزاده به خوبی استفاده کند. به نظرم بازیکن هر جا باشد باید بازی کند و به این صورت نیست که حتما در پست تخصصیاش باشد.
باکیچ به اندازه مبلغ قراردادش نمیارزد
داداشزاده درباره اینکه عملکرد باکیچ، هافبک مونته نگرویی را چطور دیده است، گفت: باکیچ باید خلاقیت داشته باشد. به نظرم او به اندازه پولی که به او دادند نمیارزد. او خطای بدی هم در محوطه جریمه پرسپولیس کرد که شانس آورد حریف گل نزد. بازیکن خارجی که جذب میکنند باید یک سر و گردن از بازیکنان داخلی بالاتر باشد.
پرسپولیسیها مقابل چادرملو ترسو بازی کردند
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه هواداران از عملکرد تیم خود رضایت ندارند و خواستار اخراج درویش و هاشمیان شدند، گفت: هواداران از تیم خود پیروزی میخواهند. به نظرم این اشتباه است که هواداران از همین الان «شعار حیا کن رها کن» بدهند، چون نخریدن بازیکن قبل از فصل به درویش مربوط میشد، اما اکنون به هاشمیان مربوط است. معتقدم الان زود است که درباره هاشمیان تصمیم بگیرند. بازی پرسپولیس و چادرملو ۶ امتیازی بود و سرخپوشان باید این بازی را پیروز میشدند، اما نمیدانم چرا ترسو بازی کردند و این قدر در لاک دفاعی فرو رفتند؟ به هر حال قدرت تهاجمی پرسپولیس همیشه زبانزد بود، اما در این دیدار تهاجمی بازی نکردند. با وجود اینکه چادرملو میزبان این بازی بود، اما در عمل پرسپولیس میزبان بود و متاسفانه سرخپوشان این بازی را نبردند.
در صورت نبردن ملوان باید وحید هاشمیان از پرسپولیس برود
داداشزاده درباره اینکه پرسپولیس در ۳ بازی خانگی رنگ برد را ندیده است و فرصتها را از دست میدهد، گفت: به نظرم به هاشمیان باید ۵ هفته فرصت بدهند و اگر پرسپولیس نتواند تیم ملوان را شکست دهد در آن صورت وحید باید خودش برود و این قانون فوتبال برای همه مربیان است و فقط شامل هاشمیان نمیشود. البته اگر هاشمیان برود چه کسی جای او بیاید، چون هر کسی بیاید میگوید که من تیم را نبستم و این بازیکنان مدنظرم نیستند و باز هم پرسپولیس به چالش میافتد. خواهشا مردم هم منطقی برخورد کنند، چه بخواهیم چه نخواهیم باید هاشمیان در پرسپولیس باشد و او باید پاسخ بدهد چرا تیم نتیجه نمیگیرد.
مربی دیگری جای هاشمیان بیاید مشکلات صدبرابر میشود
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظر میرسد سرخپوشان با هاشمیان به جایی نمیرسند، بیان کرد: هر کسی به جای هاشمیان به پرسپولیس بیاید مشکلات تیم صدبرابر میشود. به نظرم نباید هاشمیان را به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب میکردند و اکنون که آوردند باید صبوری و از او حمایت کنیم.
کریم باقری جایگزین وحید هاشمیان شود خیلی خوب است
داداشزاده درباره اینکه سرخپوشان از بازیهای خانگی خود استفاده نکردند، گفت: به هر حال باید هاشمیان پاسخگو باشد و ما هر چه بگوییم در تیم پرسپولیس آشوب برپا میشود و نباید خودزنی کنیم و اختلاف بیندازیم. اگر تیم پرسپولیس نتواند تیم ملوان را در تهران شکست بدهد در آن صورت من موافق هستم که هاشمیان را برکنار کنند. اگر مدیران باشگاه قصد داشته باشند مربی جدیدی بیاورند باید با او اتمام حجت کنند که نگوید من تیم را نبستم و به او بگویند که بضاعت تیم ما همین هست و اگر میتواند پرسپولیس را قهرمان کند با او قرارداد ببندند. کریم باقری بعد از چند سال در بازی با چادرملو همت کرد و به کنار زمین آمد و به بازیکنان قوت قلب داد. به نظرم باقری باید هدایت پرسپولیس را برعهده میگرفت و مردم نیز کریم باقری را بیشتر از هاشمیان دوست دارند. اگر کریم شجاعت این را داشت خیلی خوب بود. به نظرم اگر کریم باقری به جای وحید هاشمیان سرمربی شود، بسیار خوب میشود.