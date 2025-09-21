مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در آستانه فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، به صورت هم زمان ۴۸ فضای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد در سطح استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین افتتاحیه همزمان طرح های ورزشی در استان، در مجموعه ورزشی بعثت شیراز، اظهار کرد: در راستای بهره برداری از پروژه های ورزشی مربوط به طرح کیفیت بخشی با توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت مردم از جمله برنامه های میدان همدلی، امروز شاهد افتتاح پروژه های مختلفی در فارس هستیم.
او افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، به صورت هم زمان ۴۸ فضای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد در سطح استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
کلاری تصریح کرد: این پروژه ها شامل چمن مصنوعی، سالن ورزشی کلاس درس تربیت بدنی، بهینه سازی فضاهای ورزشی و ...، می شود.
او ادامه داد: افزایش سرانه فضاهای ورزشی مدارس استان به نیم متر مربع، کار ارزشمندی است که امسال اتفاق افتاده و همچنان نیز استمرار می یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد:چنان که وزیر آموزش و پرورش تاکید دارند علاوه بر میدان پویا برنامه هایی را در راستای ذهن پویا در مدارس هم فعالیت خواهیم داشت.
او ادامه داد: فرهنگ ورزش کردن باید در جامعه نهادینه شود چرا که اگر دانش آموز ورزشکار باشد خانواده اش نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: برنامه میدان پویا تا تابستان سال آینده استمرار می یابد و تلاش داریم تا همه جامعه در این طرح به ورزش بپردازند و آموزش و پرورش مرکز ثقل این طرح باشد.
او اضافه کرد: امیدوارم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده مهری توأم با پویایی را در سال ۱۴۰۴ آغاز کنیم.
معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: در راستای سیاست های ورزشی دولت، با تلاش های صورت گرفته، سرانه فضاهای ورزشی را به نیم متر رساندیم و در ادامه این میزان از سرانه فضاهای ورزشی در برنامه هفتم توسعه باید به یک متر مربع برسد.
سیدکاظم حسینی افزود: در طرح میدان همدلی، برنامه شهر پویا در همه شهرستان ها در حال اجراست.
او از برگزاری المپیاد درون مدرسه ای در همه مدارس استان خبر داد و افزود: تلاش داریم امسال علاوه بر رقم زدن مهری بانشاط، برنامه های ورزشی را در طول سال استمرار خواهیم داد.
غبارروبی نمازخانههای مدارس فارس در آستانه سال تحصیلی جدید
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، آیین غبارروبی و آمادهسازی نمازخانههای مدارس سراسر استان با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت برگزار شد.
این مراسم که با حضور مدیران، معلمان، دانشآموزان و اولیای داوطلب در مدارس مختلف اجرا شد، به عنوان بخشی از برنامههای فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش فارس، با استقبال مواجه شد.
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس، در این خصوص اظهار داشت: غبارروبی نمازخانههای مدارس، اقدامی نمادین و معنوی است که با هدف آمادهسازی فضای معنوی مدارس برای حضور دانشآموزان در سال تحصیلی جدید انجام میشود.
سید خداکرم فلاحی گفت: این مراسم فرصتی است تا دانشآموزان با فرهنگ نماز و ارزشهای دینی بیش از پیش آشنا شوند.
او افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، برنامهریزی شده است تا در اولین روز مهرماه، نماز جماعت ظهر و عصر با حضور دانشآموزان، معلمان و مدیران در تمامی مدارس استان برگزار شود. این اقدام نه تنها به تقویت روحیه معنوی دانشآموزان کمک میکند، بلکه زمینهساز ترویج فرهنگ وحدت و همدلی در میان آنها خواهد بود.
به گفته فلاحی، اقامه نماز جماعت در مدارس به عنوان یکی از اولویتهای فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش، نقش مهمی در تقویت هویت دینی و ملی دانشآموزان ایفا میکند.
او تأکید کرد: نماز جماعت، علاوه بر بعد معنوی، فرصتی برای آموزش مسئولیتپذیری، نظم و احترام به ارزشهای جمعی به دانشآموزان است.
فلاحی افزود: مراسم غبارروبی نمازخانهها با همکاری تشکلهای دانشآموزی، گروههای جهادی و اولیای داوطلب در تمامی مناطق آموزشی استان برگزار شد.
او گفت: در این مراسم، نمازخانههای مدارس تمیز، مرتب و با رایحههای خوشبو آمادهسازی شدند. همچنین، توزیع کتابچههای دعا و نصب تابلوهای آموزشی با مضامین دینی در برخی مدارس از دیگر اقدامات انجامشده بود.
فلاحی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای جریانسازی فرهنگی در این زمینه، اظهار داشت: برای اولین روز سال تحصیلی، برنامهریزی گستردهای صورت گرفته تا با همکاری رسانهها، فضای مجازی و تشکلهای دانشآموزی، اهمیت اقامه نماز جماعت در مدارس به اطلاع عموم برسد.
او گفت: از اولیا و مربیان دعوت میکنیم تا با حضور در این مراسم، دانشآموزان را در این مسیر ارزشمند همراهی کنند.
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش فارس از تدوین برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برای طول سال تحصیلی خبر داد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان پرورشی، مسابقات فرهنگی با محوریت نماز و تولید محتوای چندرسانهای برای ترویج فرهنگ نماز از جمله برنامههای پیشرو است.
منبع: آموزش و پرورش فارس