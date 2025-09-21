باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص نحوه صحیح قرآن خواندن توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسین شهبازی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد نحوه صحیح قرآن خواندن نکاتی بیان کرد.

 

