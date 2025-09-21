باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اوضاع سیاسی در اسرائیل به مرحله حساسی وارد شده است. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق و رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، با انتقاد تندی از بنیامین نتانیاهو، او را «رهبری شکست‌خورده» خوانده که منافع شخصی را بر امنیت ملی ترجیح می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مخالفان نتانیاهو از توافق برای تشکیل یک کابینه جدید خبر داده‌اند.

لیبرمن در موضعی جنجالی بر تشکیل کابینه «صهیونیستی خالص» بدون حضور احزاب عربی یا حریدی تأکید کرده است. از دیدگاه او و دیگر مخالفان، تداوم جنگ در غزه نه برای منافع اسرائیل، بلکه برای منافع شخصی نتانیاهو ادامه یافته و این مسئله خطری برای این رژیم محسوب می‌شود.

در همین راستا، چهار چهره شاخص مخالف نتانیاهو—یائیر لاپید، آویگدور لیبرمن، گادی آیزنکوت و یائیر گولان—با انتشار بیانیه‌ای مشترک از تشکیل یک هیئت کارشناسی برای تدوین چارچوب‌های کابینه آینده خبر داده‌اند. این حرکت نشان‌دهنده اتحادی قابل‌توجه در میان جریان‌های مخالف برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت و ایجاد تغییر در ساختار سیاسی فعلی است.

این تحولات سیاسی می‌تواند تأثیر مهمی بر روند جنگ در غزه و همچنین توازن قدرت در اسرائیل داشته باشد. موفقیت یا شکست این ائتلاف نوپا، آینده سیاسی نتانیاهو و جهت‌گیری‌های آتی اسرائیل را تعیین خواهد کرد.

منبع: تایمز اسرائیل