صبح امروز مغازه ای در طبقه هفتم پاساژ آلومینیوم طعمه حریق شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقوع حریق در یک ساختمان تجاری اظهارداشت: ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک ساختمان تجاری به آدرس خیابان جمهوری به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروهای آتش نشان در اسرع وقت به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه هفتم یک مجتمع تجاری در یک مغازه ۱۵ متری تعمیر لوازم خانگی آغاز شده و به طبقات بالایی سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه حریق به موقع اطفا و این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران با حضور در محل حادثه مشاهده کرد، محل حادثه پاساژ آلومینیوم است که مکرر اخطار ناایمنی به این پاساژ داده شده است.

پیشتر شهردار منطقه ۱۱ تهران گفته بود مالک پاساژ آلومینیوم بنیاد مستضعفان است، اما تخلفات این پاساژ را قبول نمی‌کند.

حریق امروز صبح پاساژ آلومینیوم هشدار جدی به مالکان پاساژ‌های ناایمن دیگر بود که سریعا برای ایمن سازی پاساژ‌ها که محل رفت و آمد روزانه هزاران نفر هستند اقدام کنند.

