مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: زنگ جوانه‌ها امروز هم زمان در بیش از ۱ هزار و ۸۰۰ دبیرستان دوره اول متوسطه استان نواخته شد و بیش از ۷۷ هزار دانش آموز پایه هفتم در این جشن‌ها حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین استانی نواخته شدن زنگ «جشن روز جوانه ها» در دبیرستان دخترانه دکتر حسابی ناحیه دو شیراز، اظهار کرد: شما دانش آموزان در دوره حساس و سرنوشت سازی قرار دارید لذا باید تلاش کنید از فرصت سه ساله دوره متوسطه اول بیشترین بهره را ببرید.

او افزود: شما دانش آموزان قرار است آینده کشور را بسازید و پیشرفت کشور را رقم بزنند.

کلاری تصریح کرد: مهر به زودی آغاز می‌شود همه دانش آموزان برای کسب علم و آگاهی به سمت مدارس می‌روند تا با طی مراتب تحصیلی به دانایی و توانایی دست یابند.

او ادامه داد: جنگ دوازده روزه به ما نشان داد که این دانایی است که ما را در دنیای امروز سرافراز نگه می‌دارد. 

مدیر کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ممکن نیست بدون دانایی بتوانیم بر دشمن غلبه کنیم البته در کنار آن تربیت بسیار مهم است چرا که گاهی اوقات افرادی دانش خود را به توانایی در جهت منفی تبدیل کنند.

او گفت: نشاط در زندگی بسیار مهم است همواره باید تلاش کنیم بر مشکلات و موانعی در مسیر چیره شویم، اما در همه حال نشاط خود را باید حفظ کنیم.

کلاری اضافه کرد: شما دانش آموزان با شادابی و تلاش، دانش خود را به دانایی تبدیل کنید تا بتوانید آینده کشور را همه با هم بسازید.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در سطح استان فارس بیش از ۹۴۳ هزار دانش آموز در بیش از ۸ هزار مدرسه در اول مهرماه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و ۶۴ هزار فرهنگی نیز در قالب مدیر، معاون، معلم، مشاور، مربی، خدمتگزار و ...، فرآیند تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، جشن جوانه ها
