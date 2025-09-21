در واکنش به تهدیدات ترامپ علیه ونزوئلا،

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نزدیک به یک ماه پیش، واشنگتن با استقرار ناوگان جنگی در آب‌های بین‌المللی سواحل ونزوئلا و پشتیبانی جنگنده‌های اف-۳۵ اعزامی به پورتوریکو، عملیاتی را با ادعای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آغاز کرد.

ولادیمیر پادریینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، واشنگتن را به راه انداختن «جنگ اعلام‌نشده» در کارائیب متهم کرده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که حملات آمریکا منجر به کشته شدن تعدادی ماهیگیر در سواحل این کشور شد.

کاراکاس همچنین آمریکا را به دنبال کردن تغییر رژیم و دزدیدن نفت و دیگر منابع خود متهم کرده است.

در محله پرازدحام پتاره در کاراکاس، خیابان اصلی برای برگزاری دوره‌های کوچک آموزش سلاح‌گیری و تاکتیک‌های «مقاومت انقلابی» به مدت یک روز تعطیل شد.

لوزبی مونتِرولا، یک کارمند ۳۸ ساله، گفت: «من اینجا آمده‌ام تا آنچه را که برای دفاع از آنچه واقعاً برایم مهم است لازم است بیاموزم: کشورم، میهنم، ملتم، ونزوئلا.»

«من از هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌ترسم.»

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا - که از سوی واشنگتن به اداره یک کارتل مواد مخدر متهم شده - مدت‌هاست که به دنبال بسیج غیرنظامیان در این تقابل تشدیدشده است.

محله پتاره زمانی نقطه آغازین اعتراضات علیه انتخاب مجدد مادورو در ژوئیه ۲۰۲۴ بود اما اکنون هزاران داوطلب هفته گذشته برای آموزش به پادگان‌های نظامی آمده اند.

مادورو روز شنبه با کارگران در منطقه آراگوا ملاقات کرد و از «میلیون‌ها نفر» خواست «آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به جمهوری بولیواری ونزوئلا، سلاح به دست گرفته و از آن دفاع کنند.»

در پتاره، سربازان به گروه‌های ۳۰ نفره داوطلبان، نحوۀ استفاده از سلاح را آموزش دادند. دیگر موضوعات شامل نحوه استفاده از ماسک، کمک‌های اولیه پایه و «اندیشه ایدئولوژیک» بود.

به گزارش خبرنگاران اف‌ای‌پی، خارج از کاراکاس، جلسات آموزشی در سان کریستوبال و باریناس نیز برگزار شد.

جان نوریگا، نوجوان ۱۶ ساله که به همراه والدین خود در رویداد پتاره شرکت کرده بود، گفت: «همه اینها برای نفت، طلا، الماس - منابع ما - است. ما برای آنچه که متعلق به ماست خواهیم جنگید.»

تصاویر تلویزیون دولتی نشان داد که در سواحل، قایق‌های ماهیگیری در کنار شناور‌های دریایی در حرکت بودند.

لوپز گفت: «امروز نقطه عطفی است که در انقلاب نظامی که همگی در حال نوشتن آن هستیم - مردم و نیرو‌های مسلح در کنار هم - ثبت می‌کنیم. این یک انقلاب نظامی واقعی است!»

ونزوئلا در پاسخ به تهدید درک‌شده از سوی ناوگان آمریکا متشکل از هفت کشتی و یک زیردریایی هسته‌ای، رزمایش سه‌روزه‌ای در جزیره کارائیبی لا اورچیلا آغاز کرد.

ترامپ به ونزوئلا هشدار داد که در صورت خودداری از بازپس گیری مهاجرانی که به ادعای او این کشور «به اجبار به ایالات متحده فرستاده است»، با پیامد‌های «غیرقابل محاسبه» رو‌به‌رو خواهد شد.

یک منبع دیپلماتیک به اف‌ای‌پی گفت که تاکنون، بازگرداندن اتباع ونزوئلایی بدون مدارک ساکن ایالات متحده، یکی از معدود زمینه‌هایی بوده که مذاکرات درباره آن ادامه داشته است.

روز جمعه، یک هواپیمای آمریکایی ۱۸۵ ونزوئلایی را به کاراکاس بازگرداند که با این حساب، تعداد کل اتباع بازگردانده شده از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه، به بیش از ۱۳۰۰۰ نفر رسید.

منبع: خبرگزاری فرانسه