آیین پایانی نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران همزمان با روز جهانی صلح در موسسه فرهنگی صبا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین اختتامیه نخستین نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران همزمان با روز جهانی صلح امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در سالن همایش موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

داوود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلام بیان کرد: در جهان کنونی شرایطی پیچیده و نگران کننده‌ای داریم. جهانی که مملوء از جنگ، تحریم و ترور است. جهانی که روند آن آشوب است، در این جهان نیازمند کنار هم بودن و گف‌وگو کردن هستیم.

وی ادامه‌داد: کنفرانس بین‌المللی صلح با صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی همراه است. هرساله با همراهی شما و جامعه نخبه نشستی را برگزار می‌کنیم. این کنفرانس در دو بخش اجلاس ملی و اجلاس مجازی در حال برگزاری و پیگیری است. ما طی ۱۵ روز آینده با نخبگان جهان گردهم خواهیم آمد و گفت‌و‌گو‌های آنها را به اشتراک خواهیم گذاشت.

وی تاکید کرد: امروز به دو منظور گردهم آمدیم. ما نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران را برگزار کردیم که با استقبال خوب مردم، هنرمندان و جامعه رسانه برگزار شد. این نمایشگاه که با همکاری دستگاه‌ها برگزار شد، تلاش می‌کند بخشی از وظیفه خود را برای نشان دادن جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران، آشکار سازی همبستگی ملت بزرگ ایران و نشان دادن مظلومیت و قدرت مردم ایران انجام دهد.

عامری افزود: بنا است امروز پوستر بین المللی نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران رونمایی شود و در ۴۰ کشور برگزاری این رویداد را داشته باشیم که برنامه ریزی بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

هنر زبانی است که نیاز به ترجمه ندارد

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: آن چیزی که داعیه صلح در جهان داشته رنگ باخته و حامیان صلح در جهان نشان دادند که صلح در جهان تبدیل به امر فانتزی شده و فقط شعار داده می‌شود. تنها صلحی پایدار است که بر مبنای عدالت شکل بگیرد؛ صلح عادلانه نمی‌پذیرد که ظالم در کنار مظلوم، فقیر در کنار ثروتمند باشد.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه عکس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدام هوشمندانه‌ای بود. این جنگ برای ما آزمون و درس بود؛ درسِ مقاومت و آزمونِ ولایتمداری و خوشبختانه ملت ایران از این جنگ سرافراز بیرون آمد. یادآوری و تکرار جنگ ۱۲ روزه لازم و ضروری است. در خیلی از کشور‌های مسلمان برایمان جشن گرفتند. در این مدت فضای همدلانه‌ای برای هم‌وطنانمان در داخل و خارج از کشور شکل گرفت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران یا باید عبرت یا الگو باشد؛ لذا جنگ میان عبرت و الگو است. آنها می‌خواهند ادبیات و گفتمان ما را از بین ببرند و عبرتی برای دیگران باشیم و هر روز بهانه متفاوتی دارند؛ آنها نقشه سقوط هسته‌ای را در سر نداشتند، بلکه نقشه سقوط جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند و ما به دنبال الگو هستیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: هنر زبان گویایی است که نیاز به ترجمه ندارد. بنا است تصاویری در ۴۰ کشور، از مقاومت ایران و تاثیرات بر جای گذاشته این جنگ به نمایشگاه گذاشته شود.

سپس موسوی معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر حواسمان نباشد و متوجه گفتمان سازی‌که به عنوان نظم و مرز جدید مطرح می‌شود نباشیم ما را به این سو می‌برند که ما دچار خسارات شدیدی خواهیم شد. شاید در جمهوری اسلامی ایران بهترین جایی است که چنین گفتمان سازی مورد توجه است. در بحث اسرائیل، نظم‌های جدید را نباید ساده گرفت، این نظم جدید بی حد و مرز است برای اینکه بتوانند تمام جنایات را انجام دهند.

وی ادامه داد: مقاومت دو عرصه سخت و نرم دارد. مقاومتی که در منطقه لبنان، فلسطین، غزه و دیگر موارد وجود دارد، مقاومت سخت است، البته مقاومت سخت بدون مقاومت نرم صورت نمی‌گیرد. همچنین باید در اینجا مسئله کرامت انسانی را در نظر گرفت.

موسوی افزود: نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم، برای خود یک نظام ارزشی خلق کرد که سال‌ها در جهان پابرجا بود. این نظام نتوانست عدالت را برقرار کند و بالاخره این نظام دموکراسی در جایی به نام غزه فرو ریخت؛ لذا تلاش شد با خلق نظم جدید پیش بروند، البته این نظم جدید با جنایات همراه است و ماندگار نخواهد بود. آنچه که امروز در غزه رخ می‌دهد اگر متوقف نشود، فردا در همه جا رخ خواهد داد.