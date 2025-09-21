باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللی اسرائیل در پی جنگ غزه به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش تازه روزنامه یدیعوت آحارونوت، جامعه تجاری اسرائیل با موج گسترده‌ای از لغو قرارداد‌ها و خودداری از همکاری از سوی شرکای بین‌المللی رو‌به‌رو شده است.

وضعیت به حدی بحرانی است که حتی متحدان سنتی اسرائیل نیز خواهان پنهان‌کاری در دیدار‌های تجاری هستند. بسیاری از کشور‌ها به طور علنی خواستار حذف هرگونه مستندات و تصاویر از ملاقات‌های خود با نمایندگان تجاری اسرائیل شده‌اند.

رئیس اتحادیه صنایع اسرائیل این شرایط را «نگران‌کننده‌ترین وضعیت در سال‌های اخیر» توصیف کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، از زمان آغاز بمباران غزه، برند اسرائیل به شدت آسیب دیده و احساس طردشدگی در سطح جهانی ایجاد شده است.

آمار‌های منتشر شده تصویر هشداردهنده‌ای ارائه می‌دهد: ۵۰درصد صادرکنندگان با لغو قرارداد‌ها مواجه شده‌اند؛ ۷۶درصد فعالان اقتصادی تاثیر منفی جنگ بر کسب‌وکارشان را گزارش داده‌اند؛ ۸۴درصد صنعتگران لغو قرارداد‌ها از سوی مشتریان اروپایی را تجربه کرده‌اند؛ ۳۱درصد مشتریان آمریکایی نیز همکاری‌های خود را متوقف کرده‌اند؛ ۵۴درصد مشتریان جدید از همکاری با اسرائیل خودداری می‌کنند.

اقتصاددانان موسسه مودیز نیز درباره از دست رفتن کنترل بودجه و افزایش کسری مالی هشدار داده‌اند. این وضعیت نه تنها تبعات اقتصادی فوری دارد، بلکه می‌تواند جایگاه بین‌المللی اسرائیل را در بلندمدت به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: وای نت