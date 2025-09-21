جامعه تجاری اسرائیل با موج گسترده‌ای از لغو قرارداد‌ها و خودداری از همکاری از سوی شرکای بین‌المللی رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللی اسرائیل در پی جنگ غزه به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش تازه روزنامه یدیعوت آحارونوت، جامعه تجاری اسرائیل با موج گسترده‌ای از لغو قرارداد‌ها و خودداری از همکاری از سوی شرکای بین‌المللی رو‌به‌رو شده است.

وضعیت به حدی بحرانی است که حتی متحدان سنتی اسرائیل نیز خواهان پنهان‌کاری در دیدار‌های تجاری هستند. بسیاری از کشور‌ها به طور علنی خواستار حذف هرگونه مستندات و تصاویر از ملاقات‌های خود با نمایندگان تجاری اسرائیل شده‌اند.

رئیس اتحادیه صنایع اسرائیل این شرایط را «نگران‌کننده‌ترین وضعیت در سال‌های اخیر» توصیف کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، از زمان آغاز بمباران غزه، برند اسرائیل به شدت آسیب دیده و احساس طردشدگی در سطح جهانی ایجاد شده است.

آمار‌های منتشر شده تصویر هشداردهنده‌ای ارائه می‌دهد: ۵۰درصد صادرکنندگان با لغو قرارداد‌ها مواجه شده‌اند؛ ۷۶درصد فعالان اقتصادی تاثیر منفی جنگ بر کسب‌وکارشان را گزارش داده‌اند؛ ۸۴درصد صنعتگران لغو قرارداد‌ها از سوی مشتریان اروپایی را تجربه کرده‌اند؛ ۳۱درصد مشتریان آمریکایی نیز همکاری‌های خود را متوقف کرده‌اند؛  ۵۴درصد مشتریان جدید از همکاری با اسرائیل خودداری می‌کنند.

اقتصاددانان موسسه مودیز نیز درباره از دست رفتن کنترل بودجه و افزایش کسری مالی هشدار داده‌اند. این وضعیت نه تنها تبعات اقتصادی فوری دارد، بلکه می‌تواند جایگاه بین‌المللی اسرائیل را در بلندمدت به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: وای نت

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اقتصاد اسرائیل
خبرهای مرتبط
عملیات‌های دریایی یمن اقتصاد اسرائیل را اسیر کرد
اقتصاد اسرائیل همچنان تحت تاثیر جنگ با ایران
در باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
طرح شوم صهیونیستی: کوچ اجباری غزه و تکرار فاجعه ۱۹۴۸
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
آخرین اخبار
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره نزدیک بودن توافق با سوریه
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
کرملین: پوتین معتقد به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جنگ اوکراین است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید
الجولانی وارد نیویورک شد
کابل از آمریکا می‌خواهد تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند
ناوگان جدیدی برای شکستن محاصره غزه از ایتالیا حرکت می‌کند
کرملین: انگلیس رهبر حزب جنگ اروپاست
تظاهرات مراکشی ها در حمایت از فلسطین
نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ به چین سفر کردند
۱۰ سرباز اسرائیلی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند
فرودگاه‌های اروپایی در تلاش برای رفع اختلال سیستم پرواز پس از حمله هکری
افشاگر چینی کووید به ۴ سال دیگر زندان محکوم شد
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری با اردن را مسدود کرد